社會 社會焦點 保障人權

逆轉！代書出版《日記》涉抄襲兩度沒事　高檢再發回被起訴

▲▼台北地檢署,地檢署外觀,地檢署,受理申告,招牌LOGO 。（圖／記者何雨忠攝）

▲女代書涉嫌抄襲同業臉書心得文並出書販售，遭北檢起訴。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

王姓女代書前年出版《小代書的不動產日記》，被臉書粉專「小代書粉絲團」主持人發現內容涉嫌抄襲，檢察官兩度調查後認為，並非實質近似，處分不起訴王女，經高檢署再次發回調查，台北地檢署比對雙方文字，發現臉書粉專的文字有許多顯而易見的工作心得雜談，都被改寫進書本中，卻沒有標示出處，4日逆轉改依違反《著作權法》起訴王女。

粉專「小代書粉絲團」江姓主持人本身也是代書，他在2024年初花了465元買了2本《小代書的不動產日記–買賣、繼承、贈與一次搞定》，翻閱內容後驚覺內容抄襲自己的臉書po文，因此提告。

警方調查，《小代書的不動產日記》的作者王姓女代書涉嫌從2023年6月起，疑似為了趕7月31日的截稿時間，在高雄市住處、網咖等地方，從「小代書粉絲團」擷取文章後加以改作、編輯，連同王女自己撰寫的文章，集結成冊，交給出版社印刷出版販售。

原本北檢兩度調查後認為，書本內容與粉專文章並沒有實質近似，以罪嫌不足等理由處分不起訴，但高檢署兩度發回後，北檢第三度調查比對，發現臉書粉專發文包括累積銀行資源、仲介代書還得兼當半個業務、抱怨店頭找價差大的雙方當事人面談等等，都屬於個人工作職涯累積下來的心得分享。

而《小代書的不動產日記》一書中，出現8個段落的部分字句與粉專內容相同，只是文章稍作修改，因此認定王女涉嫌意圖銷售而擅自重製侵害他人著作財產權、擅自改做編輯侵害他人著作財產權、以及侵害著作人格權等罪嫌，依法提起公訴。

【誰比較沒出息？】唱王世堅主題曲被糾正？小哥反嗆：呀！你不會XD

關鍵字：

代書出版抄襲改作重製粉專心得著作權

