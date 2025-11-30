買一碗公無限吃遍金門「粥糜一條街」！千人排隊朝聖

▲金門舉辦一日金門味「粥糜一條街」捧碗公吃粥，吸引千人。（圖／記者鄭逢時翻攝）

記者鄭逢時、郭玗潔／金門報導

金門最具人情味的招待語「來金門，呷粥糜」，化作最道地的品牌魅力！經濟部商業發展署推動的「品牌一條街」計畫首次前進離島，昨(29日)在「後浦十六藝文特區」舉辦「一日金門味—粥糜市集」，以粥糜為主角，串聯街區12家在地粥店與創意料理團隊，打造兼具美食、市集、體驗與影像展的多元活動，吸引超過千名民眾湧入，共同品味金城最具溫度的街區風景。

商研院（CDRI）多年來深耕全國街區品牌，今年聚焦金城「粥糜一條街」，推出「一碗在手，嚐遍金門街區好粥味」主題市集，民眾只需購買專屬碗公，便能走訪各攤品嚐小份粥品，一邊感受不同店家對「金門味」的詮釋，一邊聆聽每碗粥背後的故事，市集共提供近2500碗粥品，活動自上午便湧入人潮，街區瀰漫暖胃香氣，參與者臉上盡是滿足笑意。

活動亮點包括粥糜主題市集、清朝風格換裝的「環『粥』格格」體驗，以及賢庵國小垵湖分校「小小攝影團隊」影像展，讓民眾從孩子視角重新認識街區風貌；人氣票選部分，由「浯島粥糜–浯粥」奪下人氣金賞，「碳烤天下金城店」及「光之廚」分別獲銀賞、銅賞。

▼環「粥」格格」吸睛。（圖／記者鄭逢時翻攝）

金門縣府產業發展處處長李銘培到場表示，後浦城區融合閩南文化、傳統老街與新興創意，粥糜市集成功讓街區魅力從清晨延伸至整日，帶動週邊商圈熱度；金城鎮長李誠智也歡迎旅客走進金城，以一碗粥感受金門真誠的待客之道；後浦十六藝文特區主任委員吳惠民則指出，特區獲觀光亮點獎後，各店家更期待以創意與文化迎接旅人。