長年鉛中毒！台中前議長張宏年猝死今解剖　檢驗是否毒物奪命

▲台中前議長張宏年過世，檢察官會同法醫進行解剖。（圖／截取自張宏年加油YA臉書粉專）

記者白珈陽／台中報導

前台中市議長張宏年16日在家中被家屬發現沒有呼吸心跳，細察後驚覺辭世，享壽73歲。張宏年近年因服用盛唐中醫開立的硃砂中藥，鉛中毒導致腦部嚴重受損，家屬對死因有疑慮報請刑事相驗，檢方當日相驗後認死因不明，擇定今天（23日）解剖。台中地檢署表示，本案已於今上午完成解剖，後續將由法醫研究所進行解剖鑑定，釐清確切死因。

張宏年之子、現任台中市議員張彥彤，16日清晨叫喚張宏年時，張宏年沒有回應，張彥彤進一步查看，發現父親沒有呼吸，已經辭世；當天張彥彤向警方報案，檢察官相驗後認為死因不明，排定今日上午解剖。今天由張彥彤及姊姊到場協助解剖程序，2人低調不願受訪，神情哀戚。

台中地檢署表示，今日上午已完成解剖，後續將由法醫研究所進行解剖鑑定，俟出具鑑定報告，檢察官再據以核發相驗屍體證明書。

▲檢察官今天上午會同法醫進行解剖，圖為台中崇德殯儀館。（圖／ETtoday資料照）



據了解，張宏年死因若查出與鉛中毒案有關，將影響身故保險理賠，法醫今天採集遺體腦部、肝、胃、腎等臟器檢體送驗，釐清是否有不明藥物或鉛毒。

台中市盛唐、九福中醫2020年爆出在中藥內加入禁藥硃砂，造成台中市前議長張宏年等46人鉛中毒，受害者最小僅5歲，甚至有女病患來不及等到賠償就病逝。一審判決盛唐負責人呂志霖（原名呂世明）7年6月、九福醫師洪彰宏7年2月、藥商歐國樑6年徒刑。上訴二審後撤銷改判4年2月至6年。