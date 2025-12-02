　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

日學者分析高市「高支持率」非普遍民意　

▲▼日本首相高市早苗。（圖／路透）

▲日本首相高市早苗涉台言論激怒大陸官方，但至今日本國內高支持率依舊不變。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

日本首相高市早苗圍繞「台灣有事」的發言引爆外交風暴，學界與輿論壓力持續升高。「一帶一路」日本研究中心研究員青山英明昨1日接受陸媒採訪，直言高市在牽涉中國核心利益的議題上輕率拋出近乎「戰爭預告」的言論，已不僅是外交失禮，更足以構成辭職的理由。

陸媒《北京日報》報導指出，長期參與中日友好交流、目前在南京大學攻讀博士的青山表示，青山說，日本國內對高市的惡劣言論多有譴責，多達345萬人聯名抗議，知識階層展開唇徵筆伐，廣大群眾在首相官邸前要求其謝罪的示威活動仍在繼續。「繼承和發展村山談話會」計劃於12月8日在眾議院會館舉辦新聞發佈會，以全體會員名義公開彈劾高市。這是日本學界和群眾態度的真實寫照。

青山批評，高市此前與訪日美國高層站在停靠日本的美軍核潛艇上，這一行為本身就違背日本憲法及「無核三原則」，充分暴露高市在憲政原則上的無知與魯莽。他形容，背離和平憲法精神，對日本民主與外交安全皆構成危險示範。

目前日本國內氛圍來看，高市連續兩個月支持率仍然維持在七成以上，外界質疑這是否反映日本民意？青山解讀，其高支持度主要來源於青年群體對其經濟政策寄予期待，但年輕世代尚難看清激進政策背後的代價。日本傳統媒體往往被海外資本控制，按照指示行事，其報道和民調不能與真實民意掛鈎。

他同時指出，青山坦言，高市挑起爭端使日中關係陷入空前緊張，「對日本民眾而言是一場無妄之災」。他強調，日中四份政治文件包括《日中和平友好條約》均確認堅持一個中國原則、台灣是中國不可分割的一部分，這是雙邊關係的基礎。青山並提到，中方已重申《聯合國憲章》中仍具法律效力的「敵國條款」，他慶幸中國保持克制，以外交方式提醒事態嚴重性、敦促高市收回錯誤言論，而未採取直接行動。

風波已產生實質代價。青山指出，中日航班與赴日旅客明顯減少，高市言論重創「觀光立國」的日本，對旅遊、零售及影視產業造成「毀滅性打擊」。他形容，有人說這是「高市謬論」，但在他看來更像一場「高市瘟疫」。依推算模型，若緊張局勢持續一年，日本恐損失超過2兆日圓旅遊消費，地方經濟與就業將遭致命衝擊。

青山最後引用《大學》思想指出，「格物、致知、誠意、正心、修身、齊家、治國、平天下」，做人首先應「正心誠意」。他說，絕大多數日本國民仍珍視和平，高市唯有正視錯誤、向中方說明並致歉，才是化解局勢、挽回信任的正道。
 

大陸國家長江學者特聘教授金燦榮也分析，包括美國在內的聯合國安理會常任理事國對日本首相高市早苗的涉台惡劣言論，「抱持批評態度或不表態，說明瞭其言論的危險性。」

