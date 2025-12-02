日學者分析高市「高支持率」非普遍民意　

▲日本首相高市早苗涉台言論激怒大陸官方，但至今日本國內高支持率依舊不變。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

日本首相高市早苗圍繞「台灣有事」的發言引爆外交風暴，學界與輿論壓力持續升高。「一帶一路」日本研究中心研究員青山英明昨1日接受陸媒採訪，直言高市在牽涉中國核心利益的議題上輕率拋出近乎「戰爭預告」的言論，已不僅是外交失禮，更足以構成辭職的理由。

陸媒《北京日報》報導指出，長期參與中日友好交流、目前在南京大學攻讀博士的青山表示，青山說，日本國內對高市的惡劣言論多有譴責，多達345萬人聯名抗議，知識階層展開唇徵筆伐，廣大群眾在首相官邸前要求其謝罪的示威活動仍在繼續。「繼承和發展村山談話會」計劃於12月8日在眾議院會館舉辦新聞發佈會，以全體會員名義公開彈劾高市。這是日本學界和群眾態度的真實寫照。

青山批評，高市此前與訪日美國高層站在停靠日本的美軍核潛艇上，這一行為本身就違背日本憲法及「無核三原則」，充分暴露高市在憲政原則上的無知與魯莽。他形容，背離和平憲法精神，對日本民主與外交安全皆構成危險示範。

目前日本國內氛圍來看，高市連續兩個月支持率仍然維持在七成以上，外界質疑這是否反映日本民意？青山解讀，其高支持度主要來源於青年群體對其經濟政策寄予期待，但年輕世代尚難看清激進政策背後的代價。日本傳統媒體往往被海外資本控制，按照指示行事，其報道和民調不能與真實民意掛鈎。

他同時指出，青山坦言，高市挑起爭端使日中關係陷入空前緊張，「對日本民眾而言是一場無妄之災」。他強調，日中四份政治文件包括《日中和平友好條約》均確認堅持一個中國原則、台灣是中國不可分割的一部分，這是雙邊關係的基礎。青山並提到，中方已重申《聯合國憲章》中仍具法律效力的「敵國條款」，他慶幸中國保持克制，以外交方式提醒事態嚴重性、敦促高市收回錯誤言論，而未採取直接行動。

風波已產生實質代價。青山指出，中日航班與赴日旅客明顯減少，高市言論重創「觀光立國」的日本，對旅遊、零售及影視產業造成「毀滅性打擊」。他形容，有人說這是「高市謬論」，但在他看來更像一場「高市瘟疫」。依推算模型，若緊張局勢持續一年，日本恐損失超過2兆日圓旅遊消費，地方經濟與就業將遭致命衝擊。

青山最後引用《大學》思想指出，「格物、致知、誠意、正心、修身、齊家、治國、平天下」，做人首先應「正心誠意」。他說，絕大多數日本國民仍珍視和平，高市唯有正視錯誤、向中方說明並致歉，才是化解局勢、挽回信任的正道。

