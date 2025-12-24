　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

砸37萬赴日學滑雪「專屬教練變團課」　學員告旅行社求償百萬

▲▼ 滑雪,滑雪場。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲標榜「專業證照滑雪教練」學員赴日卻變團課還跌水溝怒告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

一家旅行社主打「專業證照滑雪指導員群」、「專屬教練訓練」，吸引張姓學員砸下37萬8500元赴日受訓近3個月，實際卻多次變成團體授課，課程品質落差明顯，返宿舍時還因接駁車違停夜間踩空跌傷。張男因此提告，原本合計求償超過113萬元，士院審理後判旅行社須返還剩餘價金29萬8500元，並與負責人連帶賠償傷害1萬9350元。

張姓學員於2022年8月與該旅行社簽訂付款授權書及代訂專案契約，參加2022年12月至2023年3月的日本越後湯澤滑雪行程，內容包含住宿、雪場交通接駁、纜車季票及SKI雙板滑雪訓練，並由旅行社負責人親自擔任接駁司機及滑雪指導教練，規劃自2022年12月中旬至2023年1月底，提供每週5日、共計150小時的訓練課程。

張男主張，行程宣傳與契約內容均明載，完成訂課後所派任的指導員，即為「訂課區間的專屬指導員」，不得於同一時間另帶其他課程；但實際到日本上課後發現，多數授課時段皆為「一名教練同時帶多名學員」，甚至還須接待其他外籍旅客，導致他多次被迫停課、調課，訓練節奏嚴重失序。

張男表示，他原本是為了參加隔年2月的國際滑雪教練認證考試，才報名這套長期訓練行程，但課程品質未符約定，最終無法如期應考，只能於2023年1月提前終止契約，要求返還未履行部分的費用。

對此，旅行社辯稱，該方案實為日本方面推出的「滑雪指導員訓練計畫」，旅行社僅負責介紹及代辦簽約，並非真正契約當事人；負責人也非旅行社派出的「領隊」，不應負旅遊契約責任。

不過法院審理後認定，該旅行社於台灣負責招攬、行銷並收取費用，再以日本公司名義訂約，而實際提供教學與接駁服務者，正是同一名負責人，屬於「同一控制架構」，不能以不同公司名義切割責任，應視為同一契約關係。

法官指出，該行程內容包含住宿、交通及滑雪活動安排，符合民法旅遊契約性質；契約白紙黑字使用「專屬指導員」字樣，即代表授課時段不得同時兼帶他人。依張男提出的上課紀錄，多數課程為多人同時授課，已明顯違反約定，構成不完全給付。

法院並認為，這套訓練行程具有明確目的與時間性，一旦課程品質失衡，事後已難以補救，張男終止契約有其正當理由。扣除旅行社先前已退還的8萬元後，判決旅行社仍須返還剩餘價金29萬8500元，並自2024年10月5日起，按年息5%計算利息。

此外，張男某晚返回宿舍時，因接駁車違停於宿舍出入口前，迫使學員須繞行車旁狹窄通道進出，該處又有未加封水溝，加上夜間照明不足，張男因此踩空跌倒受傷。

法官認為，負責人親自執行接駁業務，卻未妥善停車，風險具可預見性，應負過失責任，判旅行社與負責人連帶賠償醫療費4350元及精神慰撫金1萬5000元。

至於張男主張住宿地點未符合「車站附近、交通便利、生活機能佳」等期待，法院認為契約僅載明「宿舍型民宿」，相關細節在行前仍持續協調，難認已有具體約定，未予採信；另主張滑雪時另有嚴重傷害，請求高額精神慰撫金與懲罰性賠償部分，也因證據不足遭駁回。

