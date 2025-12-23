　
社會 社會焦點 保障人權

誠品南西「1女突倒地尖叫」！自稱靈界感應　友索蠟燭要淨化

▲北捷台北車站、中山商圈及誠品南西19日發生隨機攻擊事件，造成4人死亡、11人受傷。（圖／ETtoday攝影中心）北捷砍人,北捷恐怖攻擊,北捷隨機砍人,北捷恐攻,張文,北捷中山站,中山商圈,中山站,誠品南西

▲北捷台北車站、中山商圈及誠品南西19日發生隨機攻擊事件，造成4人死亡、11人受傷。（圖／ETtoday攝影中心）

記者邱中岳、閔文昱／台北報導

台北市中山區誠品南西店日前才發生隨機攻擊案，引發社會高度不安，今（23）日中午再度出現狀況。一名54歲李姓婦人中午12時許與朋友到誠品南西逛街時，突然身體不適倒地並情緒激動尖叫，現場一度引發民眾側目，所幸附近守望巡邏的警方立即上前處理。

警消到場關切　友人一度索蠟燭「淨化」

警方表示，事發當下李女情緒相當激動，一旁友人不斷安撫，甚至向現場民眾索取蠟燭，聲稱要替李女進行「淨化」。警方見狀仍依程序通報救護車到場，並協助維持現場秩序，避免引發更多恐慌。

救護人員到場檢查後，確認李女生命徵象穩定，並無明顯外傷。李女向警方與救護人員表示，自己「有靈界連結感應」，因此才會突然感到身體不適。經現場評估後，並未發現需緊急送醫的狀況。

確認無大礙　由友人陪同離開

警方指出，李女在朋友持續安撫下情緒逐漸平復，最後由友人陪同離開賣場，並未進一步送醫。由於誠品南西日前才發生重大傷亡案件，警方目前仍加強店內外巡邏，呼籲民眾如有身體不適或情緒異常情形，應儘速向現場人員或警方求助。

12/21 全台詐欺最新數據

351 1 6005 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

美11歲男童「把玩手槍」！失手爆頭亡

美11歲男童「把玩手槍」！失手爆頭亡

美國紐約州哈德遜河谷地區紐堡市9日清晨發生一起令人震驚的意外槍擊事件，一名11歲男童在與朋友把玩手槍時，槍枝不慎走火，他遭子彈擊中頭部，當場死亡。這起事故發生後，當地所有學校緊急封鎖，警方大舉出動，前往現場進行調查。

基隆停電428戶受影響　台電曝原因

基隆停電428戶受影響　台電曝原因

驚險一幕！瑞典新衛生部長台上抱講台昏倒

驚險一幕！瑞典新衛生部長台上抱講台昏倒

地獄航班！　機上「6人集體不適」急轉降

地獄航班！　機上「6人集體不適」急轉降

警方寄發通知書　黃國昌：針對我一人就好

警方寄發通知書　黃國昌：針對我一人就好

