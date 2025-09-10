上任第一天就昏倒！瑞典衛生部長「抱講台倒地」　副總理急衝救援

JUST IN: Swedish Health Minister Elisabet Lann collapses at press conference pic.twitter.com/zhviF4kCYQ — BNO News Live (@BNODesk) September 9, 2025

記者閔文昱／綜合報導

瑞典新任衛生部長伊莉莎白·蘭恩（Elisabet Lann）上任首日，卻在與總理克里斯特松（Ulf Kristersson）、副總理布許（Ebba Busch）等官員共同出席的記者會上意外昏倒，驚險畫面迅速在社群平台瘋傳。影片顯示，48歲的蘭恩在台上突然向前傾倒，撞上透明講台後倒地，現場一度陷入混亂。

根據畫面，副總理布許第一時間衝上前，協助她調整姿勢，其他官員與記者也立即圍上協助，並緊急呼叫救護車。《每日新聞報》記者描述，蘭恩暈倒瞬間「看起來非常嚴重」，令在場人士驚呼不已。官方隨後表示，她的健康狀況已穩定，並無生命危險。

▲瑞典衛生部長蘭恩（Elisabet Lann）記者會突倒地。（圖／翻攝自Facebook／Elisabet Lann）

不久後，蘭恩自行返回會場，並以幽默口吻向眾人解釋，事件是因「血糖下降」所導致，她還笑稱，「這可不是個普通的星期二，低血糖時就可能發生這種情況。」雖然記者會被迫中斷，但她的輕鬆回應稍稍化解了現場的緊張氛圍。

這起意外特別引發關注，因為當天正是蘭恩正式接任衛生部長的第一天。她是在前任阿科·安卡伯格·約翰森（Acko Ankarberg Johansson）突然辭職後火速接任此職，而在此之前，她曾任瑞典哥德堡市議員。