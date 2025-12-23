　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／3天就起訴！張文隨機殺人他PO一句話...檢建請法官重判

▲桃園市唐姓男子日前在網路留言「真的有人做了我想做的事」，遭台中警方查獲到案，桃檢今天迅速偵結起訴，嚴懲暴力風氣。（圖／翻攝自網路）

▲桃園市唐姓男子日前在網路留言「真的有人做了我想做的事」，遭台中警方查獲到案，桃檢今天迅速偵結起訴，嚴懲暴力風氣。（圖／翻攝自網路）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市唐姓男子21日在網路發表恐嚇言論，並留言「真的有人做了我想做的事」引發輿論撻伐，台中市警方通知設籍桃園唐姓男子到案製作筆錄，台灣高檢署旋即指示桃園地檢署偵辦；桃檢今（23）日偵結依恐嚇公共安全罪嫌起訴，檢方認為被告唐男刻意利用社會正處於高度恐慌狀態之公安事件作為素材，以附和、認同暴力之方式換取關注，缺乏對於法律之基本尊重，建請法院從重量刑。

桃檢指出，51歲的唐姓男子於21日在網路發表恐嚇言論，經台中市警局清水分局通知製作筆錄，台灣高檢署主動分案指派桃檢「防範恐怖攻擊應變小組」檢察官黃榮加偵辦，檢方於昨（22）日聯繫台中市警局調取相關資料後，隨即傳喚被告唐男到案。

檢察官訊問後，認為被告於社群軟體Threads之帳號，在民眾張貼內容為「X你，X！什麼人渣，北車煙霧彈中山站，煙霧彈/無差別刺人，是同一個嗎？不平的夜晚，請大家注意安全」之影片貼文下方留言「真的有人做了我想做的事情！」加深社會大眾恐懼，致生危害於公共安全，被告涉犯刑法之恐嚇公眾罪嫌，檢方於今天偵結起訴。

檢方審酌被告明知社會甫因無差別殺人事件而陷入惶惶不安之際，仍為上述言論，加深社會不安，縱使係出於博取關注或吸引之心理，被告刻意利用社會正處於高度恐慌狀態之公安事件作為素材，以附和、認同暴力之方式換取關注，顯示將社會恐慌與公共安危視為可資利用之工具，未將公共安全與他人生命納入其行為節制之考量，缺乏對於法律之基本尊重，建請法院從重量刑。

桃檢強調，社會大眾正承受重大犯罪傷亡事件之恐懼，死傷者及家屬亦亟需撫慰之際，桃檢絕不容任何利用此事件加深民眾恐懼之行為，並依台灣高檢署指示成立「防範恐怖攻擊應變小組」，對於涉及網路、大眾運輸系統或公眾得出入場所之危害公眾安全案件，統一由該小組檢察官，秉持嚴查速辦原則，即時應變積極偵辦，以遏止恐嚇暴力風氣。

 【更多新聞】

兒擋刀喪命！余家昶母不怨張文　展大愛喊：和他父母沒關係

桃園女駕駛商場地下室暴衝！家樂福玻璃門全碎　巨大聲響嚇人

鄭文燦貪污案今再開庭！律師控檢方「洗筆錄」　雙方再度交鋒

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
351 1 6005 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
監理站突發「6千元」獎金！超嚴條件曝光
柯文哲聲請解除限制住居陪母過夜　審判長裁准
嗆張文模仿犯「只有我可以當號召」　女警恐怖留言曝
後天再變冷！低溫「探10度以下」
快訊／瞎掰「高雄捷運有炸彈客」　20歲男亂按警鈴被收押
快訊／桃園機場也遭恐嚇！嗆機捷沿線放炸彈　警方戒備中
乾哥割頸判12年！律師點出「最氣關鍵」心痛：誰會甘心？
快訊／台南騎士遭奇美醫院接駁車撞擊！　壓輪下慘死
快訊／恐嚇「在盧秀燕腦門開3槍」　25歲女警遭聲押禁見

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

柯文哲聲請解除限制住居陪母過夜　審判長裁准：有科控足夠防逃

嗆張文模仿犯「只有我可以當號召者」　台中25歲女警恐怖留言曝

鄉長索賄320萬判5年半「認罪節約司法資源」上訴　法官狠打臉

快訊／瞎掰「高雄捷運有炸彈客」　20歲男亂按警鈴被收押

快訊／桃園機場也遭恐嚇！嗆機捷沿線放炸彈　警方戒備中

防恐嚇、防模仿！檢方成立應變小組　金門跨單位全面升級警戒

快訊／台南騎士遭奇美醫院接駁車撞擊！　壓輪下慘死

快訊／留言恐嚇「在盧秀燕腦門開3槍」　25歲女警遭聲押禁見

快訊／3天就起訴！張文隨機殺人他PO一句話...檢建請法官重判

「張文為什麼不等跨年」北市男驚悚貼文　調查局上門抓人

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

英雄余家昶正面曝光！母悲曝「3歲陪父忠烈祠上班」：個性勇敢耿直

張文最後一餐「千元大鈔買豆漿」！獨坐超商10分鐘　雙手交疊沉思

朋友拜託顧貓「很兇很流氓」　結果牠黏TT狂蹭猛聞超撒嬌

22歲男變裝日本浪人！背武士刀環島行走九份　遊客恐慌急報警

九州洗錢438億開庭「破百人到場」　百億賭王+美女董座都來了

柯文哲聲請解除限制住居陪母過夜　審判長裁准：有科控足夠防逃

嗆張文模仿犯「只有我可以當號召者」　台中25歲女警恐怖留言曝

鄉長索賄320萬判5年半「認罪節約司法資源」上訴　法官狠打臉

快訊／瞎掰「高雄捷運有炸彈客」　20歲男亂按警鈴被收押

快訊／桃園機場也遭恐嚇！嗆機捷沿線放炸彈　警方戒備中

防恐嚇、防模仿！檢方成立應變小組　金門跨單位全面升級警戒

快訊／台南騎士遭奇美醫院接駁車撞擊！　壓輪下慘死

快訊／留言恐嚇「在盧秀燕腦門開3槍」　25歲女警遭聲押禁見

快訊／3天就起訴！張文隨機殺人他PO一句話...檢建請法官重判

「張文為什麼不等跨年」北市男驚悚貼文　調查局上門抓人

新版助理費修法出爐！助理加薪15％　明定薪資、福利與年資併計

模擬地震釀管線洩漏　南消進駐奇美實業實兵演練科技救災

「K-pop、韓劇」將重回中國市場？　陸外交部未明確否認

年度最佳洋將發威　沃許本率國王主場2連勝奪單周MVP

靠捐精擁百名子女！Telegram創辦人開枝散葉　多人傳訊認爹分遺產

辛曉琪遇狂粉騷擾1年！　「幻想結婚、拍婚紗」驚悚經歷曝光

炎亞綸遭影射幫助家寧抹黑Andy！　首鬆口回應風波：到底有多閒

南投縣平靜橋災後復建工程　獲勞動部金安獎地方機關組佳作

Jennie登MMA穿Vivienne Westwood婚紗美翻天！2套夢幻禮服氣場全開

雲林斗六家商、土庫商工獲中央補助750萬整修經費

趙露思穿舊款禮服認「有BUG」　被說妝容醜：我不是特別漂亮

社會熱門新聞

快訊／台中25歲女警PO文「對盧秀燕開3槍」

張文父是退休竹科工程師　母寵兒連停車費都幫繳

即／張文父母下跪道歉！鞠躬吐「造成社會嚴重損害」：對不起

張文的死是意外！　4跡證暴露他有第三波攻擊

張文有「心儀女子」！　檢警急尋查犯案動機

如果開車撞死張文會怎樣？　律師解答

女警嗆「對盧秀燕開3槍」　11月就被禁止領槍服勤

竹科女「極致舌功」取悅人夫　裝可憐被法官揭穿

張文父母得「變賣家產」賠償？　律師解答

張文「孤狼自訓」！只靠網路聯絡1個人

即／留言恐嚇「在盧秀燕腦門開3槍」　女警遭聲押

張文2年花10萬買犯罪工具　母匯款紀錄曝

台中女深夜16樓墜防火巷　當場死亡

快訊／割頸案二審宣判！乾哥判12年、乾妹判11年

更多熱門

相關新聞

陸軍上尉變「大地主」詐貪千萬　檢起訴建請重判

陸軍上尉變「大地主」詐貪千萬　檢起訴建請重判

陸軍六軍團前上尉李振育於2018、2019年間擔任上尉工程官期間，向廠商佯稱係眷地租賃業務承辦人，行使不實之土地契約及繳費證明，廠商誤認該等文書為真實而簽約，交付土地租金、土地補償金及履約保證金等款項，詐取近400萬元；桃園地檢署指揮調查局桃園市調處偵辦，檢方認為被告反覆實施貪污行為次數甚多，犯罪所得高達新台幣1,003萬餘元，檢方今（22）日偵結依涉犯貪污治罪條例之利用職務上之機會詐取財物、偽造公文書之冒用政府機關詐欺取財等罪嫌偵結起訴，並建請法院從重量刑。

「台灣是詐騙天堂」案　12騙徒起訴

「台灣是詐騙天堂」案　12騙徒起訴

二度涉賄！立委競辦主任買票　這下慘了

二度涉賄！立委競辦主任買票　這下慘了

拿政情資料換對岸資助　美女候選人慘了

拿政情資料換對岸資助　美女候選人慘了

桃園蓮華寺負責人涉幫郭台銘連署遭收押　檢起訴4人

桃園蓮華寺負責人涉幫郭台銘連署遭收押　檢起訴4人

關鍵字：

北捷殺人案桃園男網路留言真的有人做了我想做的事情桃檢起訴

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台中25歲女警PO文「對盧秀燕開3槍」

張文父是退休竹科工程師　母寵兒連停車費都幫繳

即／張文父母下跪道歉！鞠躬吐「造成社會嚴重損害」：對不起

快訊／王ADEN遭轟「公審未成年女粉」 台北跨年演出確定掰了！

張文的死是意外！　4跡證暴露他有第三波攻擊

張文有「心儀女子」！　檢警急尋查犯案動機

如果開車撞死張文會怎樣？　律師解答

AV女神芷媗化身「手護者」幫助身障者

一堆家長都做過！　婦產科醫警告「恐成未來惡夢」

「土方之亂」運費暴漲10倍　建商淚訴：透天建築完蛋了！

快訊／王ADEN「結屎面」遭轟霸凌女粉！　痛失跨年工作回應了　

朱孝天反擊阿信道謝文是「場面話」！

樂天女孩再爆離隊潮！新球季未開已走7人

割頸受害人父母8點聲明　向子致歉：爸用盡力氣沒換來公平正義

阿信同台F3開唱「向朱孝天道謝」　1用詞被讚體面

更多

最夯影音

更多
楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心
陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面