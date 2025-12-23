獨／知名國手遭控恐嚇！5星酒店停車...開門一句「stupid」出事

▲一句「stupid」挨告恐嚇，謝政鵬獲不起訴。（圖／翻攝自Facebook／謝政鵬）

記者黃宥寧／台北報導

網球國手謝政鵬日前與友人前往北市士林某5星酒店，於地下停車場停車時，因車門是否造成刮痕問題，與他人發生口角爭執，事後遭對方提告涉犯恐嚇罪。不過士林地檢署調查後認定，相關言語未涉及具體惡害告知，且證據不足，依法作出不起訴處分。

全案起於今年11月4日晚間8時55分許，謝政鵬與友人將車輛停放於士林某5星酒店地下停車場時，李姓男子質疑謝男友人開車門時，可能撞及其車輛，雙方因此發生爭執。

李男指稱，爭執過程中謝政鵬情緒激動，並以「笨蛋」、「stupid」等語辱罵，由於現場僅有雙方共4人，自己僅是單獨1人，因而心生畏懼，遂提告謝男涉犯《刑法》第305條恐嚇罪。

對此，謝政鵬於偵訊時否認有恐嚇行為，表示雙方當時曾討論是否報警或透過保險處理，但經檢視後並未發現實際車損；後續因模擬車門開啟是否可能造成刮痕而再起爭執，僅是說話音量較大，並無恫嚇之意。他也指出，相關英文對話係回應友人對事件的評論，並非針對李男作出任何威脅。

檢察官認為，本案除告訴人單一指述外，並無其他積極證據足資佐證被告有恐嚇行為，告訴人所提出的現場譯文，亦未具體指出被告曾告知任何惡害內容。即便認定被告確有出言辱罵，相關言詞仍屬情緒性或貶抑性語言，與恐嚇罪須具備「使人心生畏懼之具體惡害通知」構成要件不符，難以刑責相繩。

士林地檢署因此依《刑事訴訟法》第252條第10款，認定謝政鵬犯罪嫌疑不足，作出不起訴處分。告訴人如不服該處分，仍可依法聲請再議。

謝政鵬為我國網球選手，雙打生涯最高世界排名第62名，為國內男子網球雙打史上最佳紀錄，亦為網球名將謝淑薇之弟。