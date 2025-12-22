　
大陸 大陸焦點 特派現場

在這「兒」辦理！大興機場「京味兒指南」提示牌走紅

▲▼ 大興機場北京兒話音提示很親民 。（圖／翻攝 新京報）

▲ 大興機場告示指引很親民，運用北京兒話音、生活用語提示旅客。（圖／翻攝 新京報）

記者任以芳／綜合報導

北京大興機場內一組帶有「兒化音」且風格「嘮叨」的指示標語在社群媒體走紅。與傳統刻板、嚴肅的指路牌不同，這些標語以巨大的字號、鮮明的色彩以及道地的京腔京韻，深受中外旅客青睞。網友紛紛說，「感覺親媽來北京接機了，就怕孩子走丟。」

綜合陸媒報導，長期以來，公共場所的指示標語多追求簡潔嚴謹，太過規範性，顯得生硬且具疏離感。北京大興機場大膽創新，把機場指南變得更加生活化，比如旅客會看到超級北京腔的指示，「中轉旅客看這兒」「沒錯！不管去哪個登機口，您都得先下樓。」

▲▼ 大興機場北京兒話音提示很親民 。（圖／翻攝 新京報）

▲▼ 大興機場北京兒話音提示很親民 。（圖／翻攝 新京報）

▲ 大興機場用朋友一樣「絮叨」提醒方向，受到旅客歡迎 。（圖／翻攝 新京報）

將「告訴您一個秘密」、「您都得先下樓」、「不要上樓」、「沒錯！」等生活化、甚至帶點俏皮的口語搬上提示牌。這些標語不僅配上醒目的彩色標注與下劃線，更找準了旅客在匆忙旅途中「慌不擇路」的痛點。

「這兒是二層西出口」「在這兒辦理國內自助值機」等。這些提示牌同樣使用了大號字、彩色字體，尤其是加上那個「兒」字，給偌大的機場增添了親和力。透過這種「有用又有趣」的表達方式，不僅降低了信息獲取的難度，更讓旅客在奔波中感受到北京特有的文化溫度。

據了解，這些設計靈感並非閉門造車，而是源自機場安檢人員的工作日常，針對旅客最常產生的疑問進行改進。大興機場的提示語並非盲目方言化，而是在標準普通話的基礎上，巧妙融入北京特有的兒化音與口語。

外界大讚大興機場服務創新，這種「京味兒指南」的成功，也可以讓五湖四海來的旅客直觀體會到北京的地域特色，對於離開旅客增添懷念氛圍感。尤其，旅客在人流密集的航站樓感到焦慮時，一份明明白白的「絮叨」與告知，無疑能提供更多從容與安心。

12/20 全台詐欺最新數據

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人
阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

