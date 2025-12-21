期盼赴台旅遊　北京民眾：傳統文化對大陸人具吸引力

▲台旅會在北京舉辦的「從北京出發：走進寶島的巷弄生活」主題展覽。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

儘管兩岸觀光尚未完全恢復，大陸民眾仍期待開放赴台的時刻。有北京民眾表示，台灣所保留的傳統文化，對於大陸人來說很有吸引力；還有人希望能到台灣體驗風土人情。

由台灣海峽兩岸觀光旅遊協會（簡稱台旅會）主辦的「從北京出發：走進寶島的巷弄生活」主題展覽，本（12）月19至28日在北京晉江會館（林海音故居）舉行。

目前，台旅會不定期於大陸各地進行線上或實體的旅遊形象推廣。台灣文壇尊稱「林先生」的林海音，著作等身，其中《城南舊事》被兩岸文學界推崇備至，本次主題展覽特設於北京的林海音故居，更可引發共鳴。

展覽以「巷弄」為主線，用影像、生活符號與互動體驗串聯起城市與小鎮的細節，讓觀眾走進一座島的日常，並設有不少互動環節，包括兩場國樂演出、「台灣風情」主題套色印章、AI生成「寶島感性明信片」與好禮兌換等。

現場觀展的丁先生受訪表示，和很多其他地方相比，他覺得台灣保留了很多中國的傳統文化，以及房屋、小巷等「還是很有感覺的」，他認為這些對於大陸人來說很有吸引力。

▼主題展覽設有「台灣風情」主題套色印章等互動體驗。（圖／記者陳冠宇攝）

丁先生在香港工作時期，曾有人推薦他到台灣旅遊，卻一直沒有機會。如今，他希望有時間可以到台灣看一看，較感興趣的目的地除了台北、日月潭，更希望到訪歷史書中介紹的老兵眷村，還有了解角頭文化、傳統小吃等。

談到兩岸觀光議題，丁先生認為，政治和民間是兩碼事，政治是政治，隨著社會發展肯定有許多變化，而民間的往來對老百姓是有好處的，無論是收入、工作機會，且兩岸僅一水之隔，還是應該多交流合作。

另一位觀展的范女士表示，她還沒有機會去台灣，印象中台灣的景色很美，美食也很多，以後有機會的話想籌劃一個台灣之旅，希望可以到人相對較少、不那麼商業化或網紅的地方，體驗當地的風土人情。

談及對台灣的印象，范女士提及，台灣的電影與戲劇等流行文化讓她感到深刻，感覺台灣是時尚、新潮、漂亮的地方，美食也很多。她還笑著提到，台灣四面環海，屬於海島氣候，颱風比較多，「這個我們沒有經歷過」。

▼展覽於北京晉江會館（林海音故居）舉行。（圖／記者陳冠宇攝）