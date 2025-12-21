　
政治

蕭美琴赴長老教會提北市隨機襲擊事件　祈禱上帝讓百姓重獲力量

▲▼副總統蕭美琴出席「台灣基督長老教會大安教會聖誕讚美聯合禮拜」。（圖／總統府提供）

▲副總統蕭美琴出席「台灣基督長老教會大安教會聖誕讚美聯合禮拜」。（圖／總統府提供，下同）

記者陶本和／台北報導

副總統蕭美琴21日出席「台灣基督長老教會大安教會聖誕讚美聯合禮拜」時，肯定長老教會向社會傳遞愛、盼望及勇氣；她也特別提及前天在台北市發生隨機襲擊的事件，她說，需要大家共同祈禱，願上帝安慰所有受到影響的民眾、醫治受傷的身體，也撫平大家的心靈，讓百姓重新獲得力量。

蕭美琴致詞時表示，很高興今天跟大家一起在神的聖殿中獲得更多安定與力量，並共同迎接聖誕節的到來。耶穌並不是在太平時期來到世界上，而是在黑暗中帶來光，也在破碎的世界中引領慈悲以及公義的道路。她說，主耶穌基督在馬槽中出生，上帝則透過主耶穌的卑微、犧牲來展現祂無比的全能；真正的全能不是來自於恐嚇或壓迫，而是來自於犧牲、奉獻及愛。

蕭美琴表示，對基督徒來說，聖誕是上帝賜予的禮物，是愛的體現，也是和平的記號，是盼望的開始。並感謝長老教會透過陪伴或是對家庭、青年的關懷，將主的愛傳遞到需要的人身邊，在國家遭遇重大災害的時候，教會也總是站在第一線。

蕭美琴指出，長老教會以焚而不燬的精神，用行動見證信仰，將愛、盼望及勇氣傳遞到社會中。她特別提及，前天在台北市發生隨機襲擊的事件，需要大家共同祈禱，願上帝安慰所有受到影響的民眾、醫治受傷的身體，也撫平大家的心靈，讓百姓重新獲得力量。

蕭美琴提到，這段期間面臨種種天災或各種災害，台灣跟全世界很多民主國家一樣，也在推動全民安全指引；現在很多風險非常複雜也難以預料，但是防災不能只靠政府的力量，更需要社區一起參與。感謝長老教會長期投入公益，也協助政府推動防災士培訓，與台灣各個宗教共同為社區培養出在關鍵時刻發揮專業、愛心，能隨時協助社會的力量。

蕭美琴說，身處在動盪的世界中，面臨外交、經濟上的變動及挑戰，雖然AI帶來前所未有的速度及便利，但是也帶來新的未知。社會上常有不同的意見及衝突，但是因為信仰讓我們更具韌性；在每一個地方，教會都是安定社會、溫暖人心最堅定的力量。

最後，蕭美琴說，在聖誕將近的時刻，希望上帝賜福給我們的國家，賜平安給我們的百姓，讓台灣在動盪的世界中可以行在和平公義及仁愛的道路上；也願主的恩典讓國家興盛、社會和睦，人民互相照顧。願平安臨到每一位兄弟姊妹當中，願主賜與更大的力量，堅定我們的信仰與智慧，讓更多人可以看見上帝的榮耀，讓更多人看到光，在黑暗中看到希望。

▲▼副總統蕭美琴出席「台灣基督長老教會大安教會聖誕讚美聯合禮拜」。（圖／總統府提供）

蕭美琴赴長老教會提北市隨機襲擊事件　祈禱上帝讓百姓重獲力量

