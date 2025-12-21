陸翁「頭頸分離」　醫用妙招救回：能活著到醫院就是奇蹟

▲「頭頸分離」的死亡率非常高。（圖／翻攝微博）



文／香港01

近日，廣州60多歲的黃伯因意外導致「頭頸分離」，伴隨的延髓及高位頸脊髓損傷讓他呼吸微弱、陷入昏迷，幸經廣州醫科大學附屬第二醫院的醫療團隊搶救，他不僅保住性命，還能在攙扶下行走。

醫生指出，這類重傷的現場死亡率極高，許多患者在事故現場或送院途中就已死亡，「能活著到達醫院，本身就是一個奇蹟」。

《廣州日報》報導，黃伯由家人送到廣州醫科大學附屬第二醫院，診斷結果顯示，其寰枕關節脫位，也就是「頭頸分離」，還伴隨顱內出血、延髓和頸脊髓嚴重損傷。

該院骨外科兼脊柱外科主任江曉兵指出，寰枕關節脫位多由車禍、高處墜落等高能損傷導致，其最危險之處在於直接威脅延髓生命中樞。許多患者在事故現場或送院途中就已死亡，「能活著到達醫院，本身就是一個奇蹟」。

頸椎脫位，一般會進行顱骨牽引，通過重量將脫位頸椎拉回原位，但黃伯的頭顱與頸椎之間已經失去正常的穩定連接，處於一種極其脆弱的失穩狀態。

江曉兵解釋，任何縱向的牽引力，都可能讓本就受擠壓的延髓遭受更嚴重損傷，甚至導致心跳呼吸瞬間停止。因此，救治團隊決定採用臨時外固定穩定，並盡快準備手術覆位。

黃伯的生命體徵逐漸穩定後，江曉兵帶領醫療團隊為他做寰枕關節覆位固定手術。醫生將完全脫位的寰枕關節覆位回正常位置，再用釘棒內固定系統，在寰椎和枕骨之間搭起堅固「橋樑」，永久性重建頭顱與脊柱的穩定性，避免再次脫位。

術後，昏迷多日的黃伯甦醒並從ICU轉回普通病房，他從毫無知覺到肌肉跳動、能抬起手臂，如今已能自主坐起，在攙扶下行走，生活正逐步重回正軌。

▼黃伯已轉回普通病房，每天積極復健。（圖／翻攝微博）

