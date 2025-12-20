北捷隨機砍人累計4死11傷！最新傷亡名單曝光　2人還在加護病房

▲蕭姓騎士與王男中刀後大量失血，2人雙雙倒地。（圖／記者陳以昇攝）

記者陸運陞、莊智勝／台北報導

台北捷運站19日傍晚傳出隨機砍人，嫌犯張文自製煙霧彈於台北車站、中山商圈發動「恐攻」，最終墜樓身亡。警消20日凌晨更新傷患名單，送醫者共有7男2女，另有6名民眾受到影響，自行前往醫院就診，死傷累計共4人死亡(含張文)、11人受傷。11名傷者中截至(20日)上午尚有6人留院治療，其中有2人在加護病房觀察中。

▲張文持刀及煙霧彈，在北車、中山站與誠品南西發動隨機攻擊。（圖／記者陳以昇攝）



台北車站

【死亡】

1. 余姓男子：57歲，背部刀傷，送醫宣告不治。

【受傷】

1. 劉男：54歲，捷運局員工，輕微嗆傷，意識清楚，送馬偕。

中山站、誠品南西

【死亡】

1. 張文：犯嫌、27歲，外科OHCA送國泰。因妨害兵役案件，遭桃園地檢署通緝，稍早搶救無效亡。

2. 蕭男：37歲騎士，職業為保全，當時正前往上班，外科OHCA送馬偕，頸部刀傷於20:10搶救不治。

3. 王男：37歲，逛街民眾，外科OHCA送新光。心臟外傷，經過搶救無效於22:13過世。

【受傷】

1. 蔣男：20歲，胸部穿刺傷，送內湖國醫。

2. 汪男：30歲，頸部外傷，送台大。

3. 黃女：56歲，左手受傷、肩部割傷，送中興。

4. 黃女：50歲，左臉、下巴撕裂傷，送松山三總。

自行就醫

2男4女，分別前往新光、和平、輔大、國泰、亞東醫院及土城長庚，受傷地點分布為4人於台北車站、1人於誠品南西、1人於中山站。

▼蕭男當時騎車經過，隨即遭到張文揮刀割頸奪命。（圖／記者陳以昇攝）