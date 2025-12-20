北車恐攻4死9傷！張文犯前4次縱火　「狡猾換點」誤導警撲空

記者葉國吏／綜合報導

19日晚間台北市鬧區突發恐怖攻擊，27歲男子張文持煙霧彈和汽油彈襲擊多處，造成4死9傷。警方調查發現，張文事先備妥大量武器，並於市區多地縱火，只是警方調查發現張文，前往桃園抓人，錯失良機。

▲27歲男子張文手持煙霧彈和汽油彈在市中心展開一連串襲擊，導致4人死亡、9人受傷。（圖／記者陳以昇攝）

昨夜台北市爆發恐怖攻擊，27歲男子張文手持煙霧彈和汽油彈在市中心展開一連串襲擊，導致4人死亡、9人受傷。警方調查後發現，張文非台北人，而是桃園居民，卻特意北上在中正區公園路租屋，並疑似早已規劃好要連續作案。他還在南西誠品店旁的千慧旅館投宿，警方在他的房間搜出25瓶汽油彈、一把長刀、兩台平板電腦、面罩和護具，準備相當充足。

張文行凶規劃縝密、屢換落腳點

進一步調查發現，張文因遷戶籍沒申報，導致教召令發不到手，今年7月還被桃園地檢署通緝。早在今年1月，他就已經在公園路租屋，為了不引人注意又怕被警方盯上，17日特地花錢入住南西誠品店對面千慧旅館，似乎在「備戰」，準備好下一波襲擊。

19日下午3點多，張文在林森北路、長安東路一段等三個地方接連放火，短短14分鐘內就丟了六個汽油桶縱火。警消接獲通報後迅速趕到現場，成功撲滅火勢，但還是燒毀了一輛汽車、兩台機車和一些雜物，幸好當時沒有人受傷。

▲北捷隨機砍人案震驚各界。（圖／記者陳以昇攝）

縱火路線曝光、警方緊急追查

張文連環縱火後，下午4點多又回到公園路的住處再度縱火，把三樓陽台雜物燒毀。他犯案後直接拎著長刀和裝滿煙霧彈、汽油彈的小行李箱走向捷運M7出口，一走下樓梯就開始犯案，邊走還邊丟煙霧彈，現場一片混亂。

中山分局警員發現連續縱火案後，立刻調閱監視器畫面追人，發現張文騎自己的機車犯案，根據車牌查出他是通緝犯，隨即前往桃園市戶籍地抓人。沒想到張文途中又在台北車站丟煙霧彈，警方懷疑同一人作案，抵達桃園後交叉比對，確定就是張文。隨後得知他在北捷中山站犯案後墜樓，警方也立即載張文家屬北上協助製作筆錄。