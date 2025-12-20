代簽助攻「鮑魚大亨」落跑　大帳房葉仲清羈押禁見

▲信義分局福德街派出所前副所長李俊良。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧、黃哲民、莊智勝／台北報導

信義分局福德街派出所前後任3名副所長，涉嫌協助「鮑魚大亨」鍾文智完成不實簽到，助其解除科控後棄保潛逃。檢調查出前副所長李俊良帳戶有逾千萬元不明金流，另認鍾文智的大帳房葉仲清涉行賄疑雲，北檢漏夜偵訊後，向法院聲押李、葉2人。北院19日開庭審理後，晚間10點半左右裁定葉仲清羈押禁見，李俊良仍在開庭。

有「鮑魚大亨」之稱的鍾文智，因炒作存託憑證（TDR）不法獲利高達4億7千萬元，遭法院判處有期徒刑30年5月定讞。檢調指出，鍾文智於2021年至2023年間，因涉炒股案遭裁定交保，並限制出境、出海，同時須定期向派出所報到。然而鍾文智疑多次未親自到所，警方系統卻仍顯示簽到正常，與事實明顯不符。

檢調追查認為，福德街派出所前後任副所長涉嫌利用職務之便，協助製作不實簽到紀錄，形同將法院防逃機制「代辦化」。其中，前副所長李俊良疑提供「免到所簽到」的便利服務，實際簽到方式究竟為事前代簽、事後補簽或一次補齊，仍待進一步釐清。

經清查相關金流後發現，李俊良帳戶內出現逾千萬元與其公務員身分、合法收入顯不相當的資金往來，涉犯《貪污治罪條例》圖利、財產來源不明，以及《刑法》偽造文書等罪嫌，因此訊後遭北檢聲押。

▲「鮑魚大亨」鍾文智的大帳房葉仲清，疑協助處理金流並涉行賄警員。（圖／攝影中心）

檢調另查出，鍾文智的大帳房葉仲清，疑協助鍾文智處理金流並涉行賄警員，涉犯《貪污治罪條例》等罪嫌，且尚有共犯未到案，檢方認為有勾串、滅證之虞，亦一併向法院聲請羈押禁見。

此外，檢調比對帳務資料，發現李俊良的妻子黃鈺婷近4年來，多次持大筆現金至ATM及銀行臨櫃存款，累計金額高達近千萬元，對資金來源交代不清，被檢方認定涉與丈夫共犯《貪污治罪條例》財產來源不明罪，諭知50萬元交保，並限制出境、出海，同時實施科技監控。

另現任福德街派出所副所長古志銘、梁思強2人，遭檢方認定與李俊良共謀，涉嫌協助鍾文智完成不實簽到，涉犯圖利罪，訊後各諭知30萬元交保，並限制出境、出海。

▲信義分局福德街派出所現任副所長古志銘。（圖／記者黃宥寧攝）

▲信義分局福德街派出所現任副所長梁思強。（圖／記者黃宥寧攝）

▲信義分局福德街派出所前副所長李俊良的妻子黃鈺婷。（圖／記者黃宥寧攝）