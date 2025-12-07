「拒檢仔」後山埤站狂飆撞傷2人 　北市信義警拔槍：趴下趴下！

北市信義區4日晚間有中年婦女亂丟貓屍，引發動保人士透過網路集結展開調查行動，今晚22時有民眾透過臉書動保社團「愛貓聯盟」PO文反映「北市信義區富陽街發現包垃圾袋丟貓屍體、另外一包已經被當事人丟進垃圾車」愛貓民眾當場搶下一包丟入垃圾車內的垃圾袋，經會同轄區警方、動保處人員到場檢視，發現裡面確有貓屍，至於詳細遭丟棄寵物屍體數量，則有待北市動保處人員調查釐清。