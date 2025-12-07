「拒檢仔」後山埤站狂飆撞傷2人 　北市信義警拔槍：趴下趴下！

記者張君豪、董美琪／台北報導
社群平台今（7）日下午流傳「後山埤捷運站附近湧現多輛警車、救護車」引發民眾議論。台北市警察局信義分局證實，五分埔派出所員警巡邏時遇到一名違規駕駛拒檢逃逸，全程高速穿梭市區、多次闖紅燈，最終於忠孝東路五段右轉玉成街152號前連撞1車2機車，造成2名騎士倒地受傷，所幸傷勢無生命危險。警方當場壓制嫌犯並在車內找到多種毒品，全案後續依毒品危害防制條例與公共危險法送辦。
▲信義警追捕起獲多種毒品，警方壓制嫌犯落網。（圖／記者張君豪翻攝）
警方指出，下午16時許，員警行經中坡北路與永吉路口時，發現陳姓男子駕駛轎車違規行駛，示意停車受檢，陳男卻突然猛踩油門加速逃逸，一路違規闖燈，行徑危險。員警隨即展開追緝，陳男為躲避查緝高速竄逃，最終失控擦撞1輛汽車與2台機車，騎士倒地受傷，警消獲報後第一時間將2名傷者送醫。
陳男被制伏後，車內查獲依托咪酯、安非他命及愷他命等多項毒品。信義分局表示，嫌犯疑為規避查緝才駕車狂奔，相關證物已扣押，全案移交北檢偵辦。警方強調，拒檢、毒駕或危險駕駛行為將嚴辦，呼籲民眾切勿以身試法，避免釀成更大事故。
