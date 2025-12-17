　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

從泰國拖「2箱大麻行李」來台　日本男子高雄被逮慘判7年

▲大麻，大麻菸，大麻吸食器，大麻草，大麻葉。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本男子從泰國運大麻闖關高雄遭逮。（圖／達志影像／美聯社）

記者許力方／綜合報導

日本籍男子林原和記為了賺取30萬日圓報酬，從泰國運輸大麻，拖著2只行李箱來台，入境時遭海關攔檢，當場起獲39包大麻，市價高達逾2000萬元。高雄地方法院審理後，依運輸毒品罪判處有期徒刑7年6月，並於刑滿或赦免後驅逐出境。

判決指出，林原和記今年6月透過通訊軟體SIMPLEX，與日本籍男子「西田貴博」及暱稱「InfantGame」、「ConfidentRenovation」的對象聯繫，約定由林原協助運送包裹來台，成功入境即可獲得報酬日幣30萬元，相關機票與住宿均由對方安排。

林原隨後加入群組後，依照指示於7月2日自日本成田機場飛往泰國曼谷，並在飯店外向不明男子取得2只行李箱，隨即到機場送交托運，同日下午搭乘中華航空班機，深夜飛抵高雄小港機場，入境時因行李異常遭查驗，海關一開箱就發現行李內藏有39包大麻，重約1萬5453公克。

林原到案後坦承犯行，辯稱因母親罹癌，原本從事物流業失業、無法維生，一時失慮才鋌而走險，且實際上未拿到報酬。法官認為，大麻剛入境就被查扣未流入市面，審酌他的情況，依法量刑，判處有期徒刑7年6個月，並應於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
509 2 6538 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
華納兄弟拒派拉蒙收購　認條件不如Netflix
快訊／晚間死亡車禍　女騎士重傷不治
《海豚灣戀人》徐潔兒赴陸發展18年　罕返台露面
台中18歲男大生宿舍墜樓亡！　學生目擊嚇壞
台南女罹病裝導尿管...竟遭朋友性侵多次

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

恐怖狼父4度性侵女兒！趁洗澡「強闖浴室」逞慾

快訊／澎湖轎車碰撞機車　女騎士傷重不治

從泰國拖「2箱大麻行李」來台　日本男子高雄被逮慘判7年

台中18歲男大生宿舍墜樓亡！學生目擊嚇壞　校方：已啟動關懷機制

國民黨嘉義市黨部涉幽靈連署　10多名黨工複訊後交保

快訊／澎湖晚間嚴重車禍！女騎士倒地無生命跡象　送醫搶救中

高虹安復職前夕舊案新判　博士論文抄襲資策會期刊須賠40萬

消防也涉詐！台南分隊長捲境外吸金案　法院裁定羈押禁見

台南女罹病裝導尿管...竟遭朋友性侵多次　惡狼報應來了

根本殺人！新北男毒駕「無剎車」撞2行人1斷腿　驚悚畫面曝

200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

黏人球蟒不甘寂寞鑽媽被窩　慢速移動上床要一起睡！

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

卓揆指韓國瑜「無視憲法」！　王金平：憲政危機時刻非韓一人能處理

賴清德：年金制度不該走回頭路　更不該把破產風險推給下一代承擔

睽違15年美系越野經典Jeep重返台灣

高雄塑膠廠大火狂燒4hrs！濃煙竄天白天變黑夜　陳其邁赴現場

恐怖狼父4度性侵女兒！趁洗澡「強闖浴室」逞慾

快訊／澎湖轎車碰撞機車　女騎士傷重不治

從泰國拖「2箱大麻行李」來台　日本男子高雄被逮慘判7年

台中18歲男大生宿舍墜樓亡！學生目擊嚇壞　校方：已啟動關懷機制

國民黨嘉義市黨部涉幽靈連署　10多名黨工複訊後交保

快訊／澎湖晚間嚴重車禍！女騎士倒地無生命跡象　送醫搶救中

高虹安復職前夕舊案新判　博士論文抄襲資策會期刊須賠40萬

消防也涉詐！台南分隊長捲境外吸金案　法院裁定羈押禁見

台南女罹病裝導尿管...竟遭朋友性侵多次　惡狼報應來了

根本殺人！新北男毒駕「無剎車」撞2行人1斷腿　驚悚畫面曝

美國放行AI晶片後直奔北京！　AMD執行長蘇姿丰密會工信部、聯想

不曬太陽還能吹冷氣？地板滾球好手塗煜鈞誓言「滾」向亞帕運

千億併購踢鐵板！華納兄弟拒派拉蒙收購　認條件不如Netflix方案

恐怖狼父4度性侵女兒！趁洗澡「強闖浴室」逞慾

Melody被MAX＆Co.聯名圈粉　談購物信念：不會只買一件限制自己

唐綺陽喜獲黃金首飾生日禮物！ 直呼「人生重要時刻必擁有」

快訊／澎湖轎車碰撞機車　女騎士傷重不治

6米巨柴現身七股鹽山　「柴鹽滾滾鬧新春」寵物列車同步啟程

從泰國拖「2箱大麻行李」來台　日本男子高雄被逮慘判7年

《海豚灣戀人》徐潔兒赴陸發展18年　罕返台露面合體2摯友

【鋰電池燒起來怎麼辦？】專業研究員說：就是用水滅！????

社會熱門新聞

22歲男自首「殺人棄屍」！事隔8天找到遺體了　裝袋剩白骨

快訊／3連霸壯圍鄉代會主席詹旺彬今早驚傳過世

淫公公2度性侵遭判刑　媳婦含恨離世

人妻出軌同事！用蝦皮傳大量鹹濕對話

男友駕駛垃圾車　目擊女清潔員枉死

女清潔員遭酒駕撞死　舅舅曝遺體「下半身粉碎」

賓士男撞死23歲女　獲救後一句話險遭圍毆

安平知名鹽酥鴨老闆　酒駕撞死23歲女清潔員

即／國民黨嘉義市黨部遭搜索　主委等10多人遭偵訊

即／王定宇遭爆曖昧人妻　怒告葛斯齊P圖造謠吞敗

老闆撞死23歲女清潔員　鹽酥鴨店粉專急關閉

即／高雄水泥車左轉撞機車　騎士當場慘死

變態醫檢師對患者伸狼爪！抽血完騙進冷凍室

妻買菜遭喪屍撞死！丈夫怒喊「別想和解」

更多熱門

相關新聞

玩過10幾國「還是這國好」！大票台人狂點頭

玩過10幾國「還是這國好」！大票台人狂點頭

每個國家都有不同的文化、特色，吸引很多人出國到不一樣的國家玩。就有網友發文分享旅遊心得，表示自己去了10幾個國家後，最後得出的結論是「還是日本好」，一句話意外引發大量共鳴。貼文底下湧入不少網友分享相同感受，從治安、交通、飲食到旅遊壓力全面比較，認為日本在「舒適度」與「安心感」上確實很難被取代。

Netflix討論戶外實況轉播方案引熱議

Netflix討論戶外實況轉播方案引熱議

關起門罵日本！陸外交部約見東南亞國家大使

關起門罵日本！陸外交部約見東南亞國家大使

日本陸自直升機遭「雷射照射」10分鐘

日本陸自直升機遭「雷射照射」10分鐘

苗栗偏僻莊園藏製毒廠　查獲原料可製40萬包「喵喵」

苗栗偏僻莊園藏製毒廠　查獲原料可製40萬包「喵喵」

關鍵字：

大麻日本小港機場泰國毒品

讀者迴響

熱門新聞

22歲男自首「殺人棄屍」！事隔8天找到遺體了　裝袋剩白骨

快訊／李玉璽宣布結婚！　「認愛不到1年」甜娶大6歲許允樂：要一起變老

林瑞陽長子爆「接手300壯士」債務曝

快訊／SHINee Key認了！　宣布全面中斷活動

快訊／夏于喬懷孕了！結婚6年曬超音波宣布當媽

快訊／3連霸壯圍鄉代會主席詹旺彬今早驚傳過世

淫公公2度性侵遭判刑　媳婦含恨離世

「最會推責任」星座Top3！

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

人妻出軌同事！用蝦皮傳大量鹹濕對話

LINE「17款免費貼圖」限時下載！海綿寶寶、間諜家家酒

朱孝天批F4歌不符審美　張震嶽喊他「脫隊F1」駁：很好聽

唐綺陽嘆2025沒人好過　曝2026是「很嗨的年」

男友駕駛垃圾車　目擊女清潔員枉死

押寶台積電翻車？南科農地1.4億成交　地主持有3年認賠逾2千萬

更多

最夯影音

更多
200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福
驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

黏人球蟒不甘寂寞鑽媽被窩　慢速移動上床要一起睡！

黏人球蟒不甘寂寞鑽媽被窩　慢速移動上床要一起睡！

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面