從泰國拖「2箱大麻行李」來台　日本男子高雄被逮慘判7年

▲日本男子從泰國運大麻闖關高雄遭逮。（圖／達志影像／美聯社）



記者許力方／綜合報導

日本籍男子林原和記為了賺取30萬日圓報酬，從泰國運輸大麻，拖著2只行李箱來台，入境時遭海關攔檢，當場起獲39包大麻，市價高達逾2000萬元。高雄地方法院審理後，依運輸毒品罪判處有期徒刑7年6月，並於刑滿或赦免後驅逐出境。

判決指出，林原和記今年6月透過通訊軟體SIMPLEX，與日本籍男子「西田貴博」及暱稱「InfantGame」、「ConfidentRenovation」的對象聯繫，約定由林原協助運送包裹來台，成功入境即可獲得報酬日幣30萬元，相關機票與住宿均由對方安排。

林原隨後加入群組後，依照指示於7月2日自日本成田機場飛往泰國曼谷，並在飯店外向不明男子取得2只行李箱，隨即到機場送交托運，同日下午搭乘中華航空班機，深夜飛抵高雄小港機場，入境時因行李異常遭查驗，海關一開箱就發現行李內藏有39包大麻，重約1萬5453公克。

林原到案後坦承犯行，辯稱因母親罹癌，原本從事物流業失業、無法維生，一時失慮才鋌而走險，且實際上未拿到報酬。法官認為，大麻剛入境就被查扣未流入市面，審酌他的情況，依法量刑，判處有期徒刑7年6個月，並應於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。全案仍可上訴。