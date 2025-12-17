　
大陸 大陸焦點 特派現場

5個月狂撈700萬！跨境走私孕婦血樣牟暴利　陸海關斬斷23省黑鏈

▲▼ 5個月非法獲利700多萬元！大陸非法集團走私孕婦血樣黑色產業鏈曝光 。（圖／翻攝 央視）

▲ 桌上全是非法採集孕婦血樣 。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／綜合報導

大陸廣州海關緝私局近日成功破獲一起特大走私孕婦血樣系列案件，辦案人員指出，不法集團透過快遞集樣、水客夾藏等方式，將孕婦血樣走私出境，最終被警方斬斷一條橫跨全大陸23個省份的跨境黑色產業鏈，涉案集團5個月內獲利700多萬（折合台幣3千萬左右），涉案規模與覆蓋範圍均為近年同類案件之最。

《央視》報導，孕婦血液樣本承載人類遺傳基因關鍵資訊，屬大陸嚴格限制進出口物品。廣州海關緝私局近日在廣州、佛山、深圳三地同步展開集中收網行動，成功抓捕2個專門從事孕婦血樣走私出境的犯罪集團。經初步查明，涉案集團自2022年以來，累計走私出境孕婦血液樣本超過10萬人份，非法獲利逾3000萬元（單位：人民幣，同下），涉案範圍遍及全國23個省份。

廣州海關緝私局侦查一處副處長鄭重指出，緝私部門早在2022年即注意到口岸查獲的血樣違規出口案件，並會同海關風控、稽查部門持續監控。

廣州海關企業管理和稽查處稽查業務管理科副科長時茜表示，專案組從「水客」及其他涉案人員數十萬條交易資料與行動軌跡中抽絲剝繭，逐步掌握團伙作案模式，並核實其透過夾藏、夾帶方式違規出境血液樣本的數量及違法所得。

▲▼ 5個月非法獲利700多萬元！大陸非法集團走私孕婦血樣黑色產業鏈曝光 。（圖／翻攝 央視）

▲ 5個月非法獲利700多萬元！大陸非法集團走私孕婦血樣黑色產業鏈曝光 。（圖／翻攝 央視）

經一年多深入偵查，一個組織嚴密、分工明確的跨境走私犯罪集團逐漸浮出水面。廣州海關緝私局偵查一處一科三級警長陳祖陽介紹，涉案集團在境內以快遞方式，將孕婦血樣寄送至指定收件地址，由專人集中後，再運送至境外化驗所指定地點，「隨後由人員將集中血樣以夾藏方式，透過『水客』走私通關，最終交付境外化驗所進行檢測。」

為規避監管，「水客」將裝有孕婦血樣的試管以膠帶綁在腹部、大腿內側，或藏匿於特製夾層的拉桿行李箱中，走私手法持續翻新。今年8月，海關在口岸查獲一批試圖攜帶出境的孕婦血樣，共計537人份，當場攔截。

廣州海關緝私局偵查一處一科一級警員黃順表示，當時「水客」過關時神色緊張，引起關員警覺，隨即攔查。查獲樣本中除孕婦血液外，還附有母血清檢測申請單，載明孕婦個人資訊及檢測項目名稱。

破獲的系列案件中，以李某為首的犯犯罪集團對外偽裝成正規傳媒公司，實際從事走私孕婦血樣的違法活動。涉案集團在內部分工上刻意「切割」業務、倉儲與物流等環節，各環節人員互不通聯，甚至不清楚對方據點，以此逃避打擊。

李某曾多次因走私血樣被公安機關查處，但在高額利潤驅使下屢教不改，反偵查意識極強，案件正式行動前兩天，李某已準備潛逃。最終，在口岸附近將其成功抓獲，案件仍在進一步偵辦中。

此外，本案主要犯罪嫌疑人黃某夫妻通過快遞網點接收藏有孕婦血樣的郵包。緝私民警現場從郵包中查獲藏在茶葉盒、玩具中的孕婦血樣一共33人份。

緝私民警介紹，本案主要犯罪嫌疑人李某在不到五個月內就非法獲利高達700多萬元。水客頭目卓某在一年多也獲利十多萬元。目前，本案26名嫌疑人中，9人已被檢察機關批准逮捕，該案正在進一步偵辦中。

12/15 全台詐欺最新數據

【變身尤達大師】歐告想吃餅乾秒開飛機耳❤

