社會 社會焦點 保障人權

快訊／王定宇遭爆「曖昧人妻」　怒告葛斯齊「P圖造謠」慘吞敗

記者黃宥寧／台北報導

知名狗仔記者葛斯齊去年在網路爆料民進黨立委王定宇疑與人妻有曖昧互動，公開多張對話截圖引發爭議。王定宇否認相關內容，指控葛斯齊P圖造謠，除提起民事求償180萬元外，也提告刑事妨害名譽。不過，台北地檢署偵辦後認定，證據不足以證明葛斯齊明知內容不實仍散布，今（17）日對葛斯齊作出不起訴處分。

全案起於2024年11月間，葛斯齊在網路發文並開直播，公開疑似王定宇與人妻的LINE對話截圖，內容包括王定宇詢問對方「要穿怎樣來見我，拍給我看」等訊息。王定宇隨即出面否認，指相關對話為不實指控，質疑對話截圖遭變造，認為已嚴重侵害其名譽。

葛斯齊隨後再度發文，貼出對話截圖，顯示該名人妻曾婉拒王定宇邀約，並回稱「怕影響你，影響整個黨」。葛斯齊並指稱，該名人妻正是2021年間，曾到王定宇服務處噴漆「X人妻很爽嗎」等字句的醫師前妻。

王定宇委由律師，對葛斯齊分別提出民、刑事告訴。民事部分向台北地方法院求償180萬元；刑事部分則控告葛斯齊涉犯妨害名譽罪。

北院今年3月7日開庭審理民事案時，葛斯齊聲請傳喚該名人妻作證，並指出王定宇曾專程帶人妻出席公開活動，讓其見到仰慕的前總統蔡英文，惟法官當庭未決定是否傳喚證人。

刑事部分，台北地檢署於3月18日傳喚雙方到庭說明，王定宇由律師代表出庭，庭訊約半小時結束。葛斯齊庭後向媒體表示，已提供新的資料給檢察官，且王定宇律師亦同意傳喚人妻作證，強調「雙方都知道彼此的底是什麼，就等檢調調查」。

▲▼ 。（圖／AI製）

▲葛斯齊不起訴原因曝光。（圖／AI製）

不過，檢方綜合全案證據後認為，葛斯齊發布貼文與直播內容時，並非憑空捏造，而是依1名粉絲證人所提供的LINE對話截圖與相關說法，尚難認定其主觀上明知內容不實仍故意散布。

檢方也查出，該名證人事後坦承有精神疾病病史，部分對話截圖確有疑點，但在現有證據下，無法證明對話截圖係由葛斯齊製作、變造或教唆偽造，且相關原始檔案已無法鑑識，難以排除合理懷疑。

此外，檢方認為，王定宇屬於公眾人物，相關言論涉及社會關注事項，言論自由受憲法保障，對公眾人物的評論，刑法對誹謗罪的成立須採取較嚴格的認定標準。

檢方認定，證據不足以證明葛斯齊具誹謗犯意，亦無法確認其散布內容為明知不實，依「罪證有疑，利於被告」原則，依法作出不起訴處分。

12/14 全台詐欺最新數據

