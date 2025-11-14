宏都拉斯嫌對中關係「像宿醉」！兩大候選人喊話恢復與台灣邦交

▲宏都拉斯女總統卡斯楚2023年3月選擇與中國建交。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

宏都拉斯將於本月 30 日舉行總統大選，三位主要候選人競爭激烈，而「是否恢復與台灣邦交」成為牽動選戰的重要議題。現任總統卡斯楚（Xiomara Castro）政府在 2023 年轉向承認中國、與台灣斷交，如今兩名反對派候選人皆表態若當選將重新建立與台北的外交關係，使兩岸政策成為選戰最大分歧。

此次選舉採「得票最高者當選」制度，由執政黨自由重建黨（LIBRE）的蒙卡達（Rixi Moncada）、國家黨的阿斯夫拉（Nasry Asfura）以及自由黨的納斯拉亞（Salvador Nasralla）三強角逐。然而各家民調結果南轅北轍：CID Gallup 在 9 月的調查顯示三人支持度分別為 27%、26% 與 24%，呈三腳督局面；TResearch 的 10 月調查中，蒙卡達卻大幅領先達 44%；另一家 Paradigma 的民調則指納斯拉亞居冠，選情難以預測。

▲宏都拉斯養殖的白蝦。（圖／CFP）

外交主張成為三人最明確的區隔。蒙卡達延續卡斯楚政府方向，主張深化與中國的關係；反之，阿斯夫拉與納斯拉亞都公開呼籲恢復與台灣的邦交，並質疑北京承諾的利益未真正落實。今年 7、8 月間，兩人相繼表示願重審對中協議，認為台灣過去對宏國的經援及市場較具實質效益。

宏都拉斯 2023 年與台灣斷交後，北京迅速擴張在當地影響力，對學校及教育設施承諾近 3 億美元挹注，並取得多項電信與發電產業合約。然而宏國出口中國的表現卻不如預期，自由貿易協議也遲無進展，引發社會不滿。當地媒體甚至形容與中國的關係「像宿醉一般」，醒來才發現落差巨大。

衝擊最深的當屬宏都拉斯核心出口產業——白蝦。與台灣斷交前，宏國對台白蝦外銷占總量的 40%，出口額一度突破 1 億美元，但在 2023～2024 年間出口量暴跌近 70%，超過 60 間公司關門，約 1.4 萬人失業。外交轉向帶來的經濟代價，也成為此次選戰選民高度關注的焦點。