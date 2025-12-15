又是酒駕！男深夜撞斷電桿害女伴破頭　桃園1615戶停電2小時

▲小客車深夜失控撞斷電桿橫躺路中，台電漏夜搶修恢復供電。（圖／台電桃園營業處提供、下同）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市新屋區華興路昨晚發生自小客車失控撞斷台電電桿車禍，越南籍31歲高姓男子酒後駕駛白色小客車右側猛撞路旁電桿，車輛噴飛離地，安全氣囊爆裂車頭毀損，副駕駛女乘客頭部撕裂傷，並造成附近1615戶停電，所幸台電緊急搶修已於2小時後復電，高男酒測值為0.17mg/l，肇事原因正由警方調查鑑定中。

這起車禍事故發生於14日22時17分許，經了解高姓男子駕駛白色自小客行經新屋區景碩科技公司後門華興路上時，右側不慎自撞台電石湖幹#5支線桿，撞擊力強大，車輛當場飛起後落地，安全氣囊爆裂車頭毀損，電線被扯斷，電桿橫躺路中，造成車內一名26歲女乘客頭部撕裂傷，意識清楚，由新屋分隊救護車送往桃園醫院新屋分院救治。



因電線扯斷、電桿斷裂也造成新屋區中華路、華興路、三民路二段、石磊里等一帶計1615戶停電，經台電桃園營業處派員搶修，已於15日00時09分全數復電。

