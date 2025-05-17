　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

中國太空站發現微生物新物種！命名「天宮尼爾菌」

▲▼中國太空站發現微生物新物種！命名「天宮尼爾菌」。（圖／翻攝中國載人航天）

▲中國太空人在太空站上採集微生物。（圖／翻攝中國載人航天）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸在其太空站「天宮」上發現了一種微生物新物種，並將其命名為「天宮尼爾菌」（Niallia tiangongensis）。相關研究成果已於今年3月發表在國際期刊《InternationalJournal of Systematic and Evolutionary Microbiology》上。

中國載人航天16日表示，此次微生物新物種發現是在太空站工程航天技術試驗項目支持下實現的，研究團隊聚焦於太空站長期運營過程中環境微生物的動態變化和安全控制，設計了多批次、全艙段、全景式的居留艙微生物監測任務CHAMP（China Space Station Habitation Area Microbiome Program）。

2023年5月，神舟十五號航天員乘組利用無菌採樣擦巾對太空站艙內表面微生物進行在軌採集和低溫儲存。下行後，經過地面實驗分析，科研人員發現了一種全新的微生物物種「天宮尼爾菌」。該研究綜合運用了形態觀察、基因組測序、系統發育分析和代謝分析等多學科手段，最終確認了這一獨特物種。

▼「天宮尼爾菌」。（圖／翻攝中國載人航天）

▲▼中國太空站發現微生物新物種！命名「天宮尼爾菌」。（圖／翻攝中國載人航天）

微生物憑借獨特的生物學機制巧妙地適應著空間環境的壓力，而空間環境也通過選擇壓力反過來塑造微生物的代謝和生理特徵。此次發現的天宮尼爾菌是一類革蘭氏陽性的產芽孢細菌，隸屬於細胞桿菌科（Cytobacillaceae）尼爾屬（Niallia）。

中國載人航天指出，與近緣物種相比，天宮尼爾菌在適應空間環境方面表現出色，第一，天宮尼爾菌具備卓越的「抗壓」能力，通過調控桿菌硫醇（BSH）的生物合成，精准應對空間環境中的氧化應激。這種機制維持了細胞內的氧化還原平衡，保障其在極端條件下也能穩健生長。

第二，天宮尼爾菌在生物被膜形成、輻射損傷修復等方面表現出獨特特徵，這些能力集於一身，幫助其成為能夠適應空間環境的「六邊形戰士」。

中國載人航天提到，天宮尼爾菌在太空站環境中展現出獨特的生存與適應能力，這一發現為科研人員帶來了全新的啓示，其空間環境適應機制不僅能助力定向的微生物控制策略設計，為航天、農業、工業和醫療等領域提供精準的干預思路；在空間微生物資源利用方面也存在驚喜，其對一些有機物的利用能力，為這些物質的可持續利用開闢了全新路徑。

中國載人航天強調，太空站平台為微生物新物種的發現和研究提供了獨一無二的條件。隨著太空站的長期運營，圍繞微生物的活性物質、基因資源和代謝功能的研究有望迎來一次「大豐收」，這也將為地球上的科學研究和應用帶來了新的發展機遇。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
619 2 5182 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
柯敬賢炸本季首轟！　林維恩首繳優質先發狂飆8K
才騙到400萬！19歲車手「炫耀太好賺」糗了
台中科技男「老婆是我國中老師」　14歲被迫性交一周2次
台灣一家4口遊富國島「遭海關撕機票」！　越南網友怒吼：開除他
盧秀燕回母校提國安準備建議　表態支持台灣要增加國防預算
敏迪選讀結婚了！蔡英文、蕭美琴簽字　網驚：最強證婚組合
快訊／台鐵多班列車延誤　恐下午才能修復
快訊／中午前已飆36.9度！4縣市「高溫警示」
辣妹無照先買車！載4男烘爐地夜遊出事了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

女學生請生理假被逼「脫褲證明」　陸大學：有人說謊一個月請5次

中國太空站發現微生物新物種！命名「天宮尼爾菌」

中國減持美債　3月持倉規模退為第3大持有國

阿里巴巴：AI產品連7季3位數成長　阿里雲營收成長18%

陸委會抓出親中藝人「其實是支持」陸網笑罰得少：看誰不在名單裡

中方是否解除或調整「稀土出口管制」？　陸外交部巧妙避答

26歲正妹康復師「副業撿回收」　她開心直呼：賺的比醫院多

美警告使用華為晶片違反出口管制　陸外交部：堅決反對

陸三名性侵未成年惡狼執行死刑　一人曾假冒初中生網路交友作案

28歲男患「克羅恩病」暴瘦至33kg　醫警告：重症每天腹瀉30次

【老闆無言】完美人生循環？年輕住養老院→老了去上班

#黃仁勳 今晚與 #魏哲家 晚餐！笑稱「想拜訪水果攤阿姨」

【好心疼！】法水族館已關閉4個月　留虎鯨、海豚自生自滅

#黃仁勳 、 #魏哲家 前往鄒記餐敘！台積電四大將全到場

【謝謝班導3年的陪伴】高三生捧花送驚喜大合唱暖哭老師QQ

#吳明達 假釋遭撤銷！送北監執行25年殘刑

【珍貴畫面】直擊擎天崗牛媽媽生寶寶　噗溜一下就下來了！

GD大讚IU是送禮天使！ 曾送他「一冰箱的酒」

【Baby Shark到底有什麼魔力？】音樂一放立刻喚醒賴床兒子！

【終於等到你】搭專機抵台！ #黃仁勳 穿黑T恤現身

女學生請生理假被逼「脫褲證明」　陸大學：有人說謊一個月請5次

中國太空站發現微生物新物種！命名「天宮尼爾菌」

中國減持美債　3月持倉規模退為第3大持有國

阿里巴巴：AI產品連7季3位數成長　阿里雲營收成長18%

陸委會抓出親中藝人「其實是支持」陸網笑罰得少：看誰不在名單裡

中方是否解除或調整「稀土出口管制」？　陸外交部巧妙避答

26歲正妹康復師「副業撿回收」　她開心直呼：賺的比醫院多

美警告使用華為晶片違反出口管制　陸外交部：堅決反對

陸三名性侵未成年惡狼執行死刑　一人曾假冒初中生網路交友作案

28歲男患「克羅恩病」暴瘦至33kg　醫警告：重症每天腹瀉30次

女主角演技太差！短劇男神氣炸「我哭著她喊卡點眼藥水」網挖出名字

楠梓30年文具店租約到期　在地哭：寶可夢機台玩不到

士林市場化身台北深夜食堂　開幕未滿月被貼「消安不合格」

郭智輝遭疑涉台東風電！　黃建賓爆：彭啓明今突「黑箱視察」

尼克最強「關鍵先生」發威　布朗森寫NBA季後賽史上次佳神紀錄

柯敬賢炸本季首轟！連兩戰敲長打　林維恩首繳優質先發狂飆8K

北市2質感飯店文青必愛！住行政套房聽法式演奏、贈周年香氛禮

推動韓花直航！Aero K率團花蓮踩線鎖定年輕族群　簽署MOU

想賺54萬元！他幫收「一箱辣椒醬」　下場要關10年10個月

國民黨北市黨工再被約談！　朱立倫：台灣司法令人痛心

【傷心母親節】小象遭撞亡！母象守候寸步不離...心碎畫面曝

大陸熱門新聞

26歲正妹康復師「副業撿回收」

罰親中藝人「是支持」陸網：看誰不在名單裡

陸三名性侵未成年惡狼執行死刑 一人曾假冒初中生網路交友作案

醫師證實：多看「肌肉男」可緩解壓力

救命錢卡關　病婦命喪銀行前

解放軍調整組建三所軍校！均視為高教院校 向社會招收高中畢業生

金價再跳水！陸買家嘆：半月虧超8000元

新冠又來了？網痛苦「二陽」發燒一周

長髮網美世貿「活春宮」貼窗激烈擺動　現場擠滿人潮

名醫偷吃6人案外案！官方下令：小四全執照撤銷

飆漲272倍！「王陽明真跡」4.5億元成交

中國減持美債　3月持倉規模退為第3大持有國

中國太空站發現微生物新物種！命名「天宮尼爾菌」

「金條」成中國黃金市場投資大熱

更多熱門

相關新聞

NASA太空人成功重返地球「要先學走路」

NASA太空人成功重返地球「要先學走路」

美國國家航空暨太空總署（NASA）資深太空人威廉絲（Suni Williams）與魏摩爾（Butch Wilmore）滯留國際太空站超過9個月，終於在18日搭乘SpaceX太空船返抵地球，在佛州外海成功降落。由於長期處於微重力環境，兩人須面臨長期的身體復健過程，特別是必須重新學習如何走路。

冰箱正確用法　別冰「地雷水果」

冰箱正確用法　別冰「地雷水果」

神舟十九號成功發射 帶果蠅上太空進行生命科學實驗

神舟十九號成功發射 帶果蠅上太空進行生命科學實驗

陸科學家發現「月壤」生水之法 1噸有望產生5公斤水

陸科學家發現「月壤」生水之法 1噸有望產生5公斤水

微波爐細菌超多！可抗輻射「高溫殺不死」

微波爐細菌超多！可抗輻射「高溫殺不死」

關鍵字：

太空站天宮尼爾菌天宮微生物

讀者迴響

熱門新聞

全聯飲料整箱16元「每瓶不到1元」限時搶

快訊／5縣市大雨特報！下到晚上

30年來僅1位國家首長出席世壯運　趙怡翔：批評賴清德明顯操作

高雄砸店惡煞成日月潭亡魂！主嫌「叔叔」喪命

顏志琳竟是「涼山特勤隊」退伍　網友全跪了

單親媽媽分享「靠AI賺錢」　慘被挖出曾拍無碼AV

他買春「傳播妹留場觀看」他付3.6萬被告性侵

獨／最台鐵板燒徵百萬年薪幹部　竟爆欠薪、沒保勞健保

台鐵南迴19:49搶通　中斷5小時「旅客等接駁」慘況曝

老公報稅10年！她今年「偷偷學」一查心涼了

威廉慘了！公視證實「第4個節目也沒了」

泰變態！他性侵73歲老母親

男女車內激情口愛　3路人靠近觀看敲窗！

台中高鐵橋下死亡車禍！27歲女遭貨車撞死

2機車騎士誤闖中橫便道　封路延誤1小時遭警開罰

更多

最夯影音

更多

【老闆無言】完美人生循環？年輕住養老院→老了去上班

#黃仁勳 今晚與 #魏哲家 晚餐！笑稱「想拜訪水果攤阿姨」

【好心疼！】法水族館已關閉4個月　留虎鯨、海豚自生自滅

#黃仁勳 、 #魏哲家 前往鄒記餐敘！台積電四大將全到場

【謝謝班導3年的陪伴】高三生捧花送驚喜大合唱暖哭老師QQ

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

完美鹽值就靠這一鍋

完美鹽值就靠這一鍋

「文里補習班」開課啦！今天來補「鹽」值！教同學一道無鹽料理—蒜香海鮮豆腐鍋

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面