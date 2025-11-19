　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

斗六扶輪社捐後勤照護器材　消防局：最實在的支持

▲斗六扶輪社捐贈總值35萬元R.E.H.A.B.後勤照護裝備，補強消防第一線支援能量。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲斗六扶輪社捐贈總值35萬元R.E.H.A.B.後勤照護裝備，補強消防第一線支援能量。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

斗六扶輪社今（19）日捐出總值約35萬元的R.E.H.A.B.後勤照護裝備，悄悄補上第一線救災人員最需要、卻最容易被忽略的一塊安全網。捐贈儀式在雲林縣消防局舉行，由社長謝醴洋代表交付，消防局長林文山代表受贈，雙方簡短致意，但背後所指向的，是每一場火場背後的高溫、疲憊與隨時可能壓上性命的風險。

這批裝備橫跨降溫、保暖、休息、供電到生理監測等五大面向：現場常見的水冷扇、循環扇、保冰桶、冰敷袋，能在灼熱的高溫裡讓消防人員迅速降溫；電暖扇與紙浴巾則是在寒流或雨夜中救災後，讓人不至於冷到發抖。

▲斗六扶輪社捐贈總值35萬元R.E.H.A.B.後勤照護裝備，補強消防第一線支援能量。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲斗六扶輪社捐贈總值35萬元R.E.H.A.B.後勤照護裝備，補強消防第一線支援能量。（圖／記者游瓊華翻攝）

摺疊桌椅、車邊帳、戰神帳，在混亂現場撐起一塊能坐下喘口氣的空間；發電機、儲能電池與照明燈則替夜間或長時間任務補上「續航力」。至於血壓計、血氧計與額溫槍，能讓指揮官第一時間掌握隊員是否出現脫水、過熱或過勞徵兆，避免憾事悄悄逼近。

消防現場最常被外界忽略的不是火，而是累。高溫、防護衣悶熱、煙霧、耗力的搶救流程，讓消防人員每次進出火場都像在與身體極限拔河。這批器材能讓警義消在酷熱或寒冷中不至於邊救火邊「燒乾」體力，也能在長時間勤務裡即時補充水分、休息與被監測健康狀況，減少熱傷害與體能崩潰的風險。

謝醴洋社長表示，第一線救災的險與重，遠超過一般人想像，扶輪社希望透過實質的補強，讓更多民眾看見消防人員背後的付出，「支持不只是感謝，而是行動」。林文山局長則感謝斗六扶輪社與合作企業的善舉，強調這批物資不只是後勤，而是「行動中的溫暖」，期盼成為更多民間力量響應的起點，讓消防人員在每次出勤前後，都能有更完善、更安全的守護。

▲斗六扶輪社捐贈總值35萬元R.E.H.A.B.後勤照護裝備，補強消防第一線支援能量。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲扶輪社希望透過實質的補強，讓更多民眾看見消防人員背後的付出。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
526 1 7493 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／北檢想拍賣太子集團5億神獸超跑！專家估價曝
台積電洩密國安危機？　前工程師曝「3原因」：羅唯仁案非常棘手
耳鼻喉科將改名！　衛福部：還是可以看感冒
LINE用戶注意！官方示警「少關鍵步驟」　帳號被盜恐救不回來

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

斗六扶輪社捐後勤照護器材　消防局：最實在的支持

鎖定南台灣供應鏈！電器業者建智慧倉儲　打造台中、台南物流新樞紐

草屯智慧候車亭「大觀站」啟用　乘車服務燈提升安全便利性

全運主場回歸市民！雲林田徑場明開放　跑道、籃球場全都免費

台中新光絕美聖誕樹來了！「開箱368鄉鎮」50家神級小農好物登場

中嘉寬頻雙子星奪SBIR公共服務貢獻獎　360度宅家旅遊創新受肯定

家中寶貝齊聚一堂！　陳亭妃11/22打造最溫暖家庭日

屏東市公所變身景點　《2026幸福屏安》月曆引爆清晨人龍

台中購物節加碼抽百萬　盼普發萬元消費留當地

桃園「百倍奉還」活動登錄金額破1億　張善政鼓勵市民踴躍參與

李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉

「鯨魚夫婦」合體互給喜帖　李章宇聞????晶婚訊：懷孕了？

物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

全民國防手冊明普發！　總經費約6447萬「平均每本5.86元」

女清潔隊員上班被輾死！慈父認屍頻拭淚　肇事司機鞠躬：對不起

彰化肇逃車禍

金井正彰談話結束離開陸外交部！　陸官員雙手插口袋送客

夏于喬父親涉跨國吸金判囚定讞！　今發監執行全程手捂臉

斗六扶輪社捐後勤照護器材　消防局：最實在的支持

鎖定南台灣供應鏈！電器業者建智慧倉儲　打造台中、台南物流新樞紐

草屯智慧候車亭「大觀站」啟用　乘車服務燈提升安全便利性

全運主場回歸市民！雲林田徑場明開放　跑道、籃球場全都免費

台中新光絕美聖誕樹來了！「開箱368鄉鎮」50家神級小農好物登場

中嘉寬頻雙子星奪SBIR公共服務貢獻獎　360度宅家旅遊創新受肯定

家中寶貝齊聚一堂！　陳亭妃11/22打造最溫暖家庭日

屏東市公所變身景點　《2026幸福屏安》月曆引爆清晨人龍

台中購物節加碼抽百萬　盼普發萬元消費留當地

桃園「百倍奉還」活動登錄金額破1億　張善政鼓勵市民踴躍參與

台積電老將傳帶走2奈米機密　國科會最新回應：難靠單一員工複製

青龍獎／偶像出道奪演技獎！I.O.I金度延哭著上台：我也想被認同⋯

狗狗睡覺前一直繞圈圈、挖不停！狗狗5種睡前行為的含義

標榜「石虎柳丁」挨批欺騙　大苑子致歉：從未宣稱有標章

中日緊張升級！福建艦入列不到2週　首次實兵訓練全程曝光

台積電洩密國安危機？　前工程師曝「3原因」：羅唯仁案非常棘手

吐瓦魯總理夫婦來台！無照男闖「總統府管制區」遭擒嗆：我皇太子

東京聽奧桌球再傳佳績　中華隊兩面銅牌進帳

香港船東協會成立　保賠業者：不影響國際保賠協會會員業務

LINE「15款免費貼圖」限時下載！啊兔、只會說OOO的鵝

希澈被始源按摩大慘叫　銀赫一旁拍攝完全不救XD

地方熱門新聞

行人過馬路「新奇設置」　萬人讚好聰明

2026台南耶誕跨年3演唱會＋3親子活動！黃偉哲攜F.F.O公布卡司陣容

對比前市府7人借調模式　現行做法完全延續、無增支

烏山頭水庫驗出界面活性劑「光電水」台南人不敢喝誰負責？

屏東翁以為妻仍在世報失蹤　警護送返家

加熱菸通過不代表安全 衛生局嚴格執法

桃園三界爺文化祭暨三元宮200週年慶　登場

市府「百倍奉還」活動登錄　鼓勵市民踴躍參與

陳以信拋青創「簡易型貸款」免商登也能貸！最高150萬前5年利息全補貼

太子集團特助15萬交保！詐欺被害人：太諷刺

觀愛文教基金會才藝競賽　張善政感謝

尚好肥爆違規疑雲！林燕祝轟混淆視聽廠房、產品通通不合格

桃園婦幼局發表　《汽車安全座椅宣導影片》

開南大學新任校長交接　郭鐘達博士接任

更多熱門

相關新聞

國軍持續赴宜花救災　今出動1144官兵、346件裝備載具

國軍持續赴宜花救災　今出動1144官兵、346件裝備載具

受到「鳳凰」颱風外圍環流及東北季風影響，宜蘭、花蓮地區傳出多處災情，陸軍司令部今（14）日表示，第二、三作戰區持續協助地方政府執行災後復原，第四、五作戰區則跨區增援專業部隊馳援救災任務；今日各作戰區計派遣約1144員人次、無人機及各型車輛等19項346件裝備執行任務，全力投入災後復原，協助民眾恢復正常生活。

吊車大王支援蘇澳　喊話同業協助救災

吊車大王支援蘇澳　喊話同業協助救災

馬太鞍溪堰塞湖釀19死5失蹤　徐榛蔚首度表態致歉

馬太鞍溪堰塞湖釀19死5失蹤　徐榛蔚首度表態致歉

蘇澳暴雨淹1層樓高　消防軍方合力救出89人

蘇澳暴雨淹1層樓高　消防軍方合力救出89人

扶輪社捐生理監視器　助基隆強化救護能量

扶輪社捐生理監視器　助基隆強化救護能量

關鍵字：

雲林縣消防局救災扶輪社後勤裝備

讀者迴響

熱門新聞

賓士女「長裙掩護蹲地」便溺　過程全都錄

館長「叫小偉X館嫂」無剪接錄音流出！　認老婆不跟他行房

還會更冷！一張圖看雲霄飛車變溫

館長要給2千萬證據曝光　全場傻：反串吧？

快訊／劉品言生了！　女兒超美「挺鼻長腿」

最美玉女歌手出道25週年開唱　一看台下哭了

新北男警約砲9人！地點都在校園還拍片貼社群

中國取消「日本機票」近50萬張　達人曝當地狀況

六福村指定12菜市場名同音同字免費玩

楊宗緯回台養傷當社區主委　全家遭爆是惡鄰

ATM普發一萬顯示「已領」　她嚇壞報警結局曝

統一集團收購台灣家樂福　最終收購價302億元

小薰上夜店「整件衣服透視」穿超辣！

元老狂打臉「別再說館長送豪車」　PTT卻炸鍋：比送的更爽

ChatGPT大當機　「這關鍵字」飆上熱搜

更多

最夯影音

更多
李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉

李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉
「鯨魚夫婦」合體互給喜帖　李章宇聞????晶婚訊：懷孕了？

「鯨魚夫婦」合體互給喜帖　李章宇聞????晶婚訊：懷孕了？

物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面