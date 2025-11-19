斗六扶輪社捐後勤照護器材　消防局：最實在的支持

▲斗六扶輪社捐贈總值35萬元R.E.H.A.B.後勤照護裝備，補強消防第一線支援能量。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

斗六扶輪社今（19）日捐出總值約35萬元的R.E.H.A.B.後勤照護裝備，悄悄補上第一線救災人員最需要、卻最容易被忽略的一塊安全網。捐贈儀式在雲林縣消防局舉行，由社長謝醴洋代表交付，消防局長林文山代表受贈，雙方簡短致意，但背後所指向的，是每一場火場背後的高溫、疲憊與隨時可能壓上性命的風險。

這批裝備橫跨降溫、保暖、休息、供電到生理監測等五大面向：現場常見的水冷扇、循環扇、保冰桶、冰敷袋，能在灼熱的高溫裡讓消防人員迅速降溫；電暖扇與紙浴巾則是在寒流或雨夜中救災後，讓人不至於冷到發抖。

摺疊桌椅、車邊帳、戰神帳，在混亂現場撐起一塊能坐下喘口氣的空間；發電機、儲能電池與照明燈則替夜間或長時間任務補上「續航力」。至於血壓計、血氧計與額溫槍，能讓指揮官第一時間掌握隊員是否出現脫水、過熱或過勞徵兆，避免憾事悄悄逼近。

消防現場最常被外界忽略的不是火，而是累。高溫、防護衣悶熱、煙霧、耗力的搶救流程，讓消防人員每次進出火場都像在與身體極限拔河。這批器材能讓警義消在酷熱或寒冷中不至於邊救火邊「燒乾」體力，也能在長時間勤務裡即時補充水分、休息與被監測健康狀況，減少熱傷害與體能崩潰的風險。

謝醴洋社長表示，第一線救災的險與重，遠超過一般人想像，扶輪社希望透過實質的補強，讓更多民眾看見消防人員背後的付出，「支持不只是感謝，而是行動」。林文山局長則感謝斗六扶輪社與合作企業的善舉，強調這批物資不只是後勤，而是「行動中的溫暖」，期盼成為更多民間力量響應的起點，讓消防人員在每次出勤前後，都能有更完善、更安全的守護。

