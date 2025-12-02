　
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

鎖定台日競爭！美對韓半導體、藥品上限「不超過15%」　調降汽車關稅

▲▼美國商務部長盧特尼克。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國商務部長盧特尼克。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）正式宣布，依據美韓雙邊貿易協議，南韓輸美汽車關稅將從11月1日起追溯調降至15%，同時飛機零件關稅也將調整至與日本、歐盟相同的對等水平。此外，協議還規定，未來美國對南韓半導體及藥品加徵的關稅上限不得超過15%，旨在保障南韓在亞洲市場與日本及台灣的競爭力。

根據《韓聯社》，盧特尼克於當地時間1日在社群平台X發表聲明，指出南韓已在國會提出《對美戰略投資管理特別法案》，履行對美3500億美元的投資承諾，這是美韓貿易協議生效並享受完整益處的關鍵步驟。他表示，「依照協議，我們將調降南韓汽車等產品的進口關稅至15%，並追溯自11月1日起生效。」

同時，美國將撤回針對南韓的飛機零件關稅，使南韓與日本、歐盟享有相同的關稅待遇，不再重複加徵。

▲▼南韓汽車出口。等待出口的汽車，停留在南韓京畿道平澤市的港口。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓汽車出口。等待出口的汽車，停留在南韓京畿道平澤市的港口。（圖／達志影像／美聯社）

依據協議內容，美國未來對南韓半導體與藥品徵稅的上限被限定為15%，這有助於南韓在全球市場，尤其是在亞洲區域，與主要競爭對手保持同等競爭力。盧特尼克強調，南韓對美國的投資承諾將強化雙邊經濟夥伴關係，有助於美國本土就業與產業發展。

同時，盧特尼克也對美韓兩國之間深厚互信表示感謝，期望未來美國能與南韓持續緊密合作，共創更強大且繁榮的經濟前景。

此次關稅調降與上限設定，是美韓去年簽署的《戰略投資諒解備忘錄》（MOU）及相關法律程序的後續措施。南韓產業通商部指出，已於法案提出當日通知美方，並請求將汽車及零件關稅自11月1日起追溯調降，相關行政程序包括美國聯邦公報刊登亦將在近期完成。

分析指出，此次調整不僅解決南韓輸美關稅偏高的問題，也將在半導體與藥品領域給予南韓更穩定的貿易環境，降低與台灣及日本在美市場競爭的不確定性。同時，對美國而言，也藉由保障投資回報與關稅上限，維護本土產業利益，並為美國當地創造工作機會，凸顯雙方在經濟與產業領域的互信與合作。

11/30 全台詐欺最新數據

381 1 6382 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

高志綱爆外遇女網紅！　對話、影片被曝光
火烤、熱水燙、勒頸虐殺5貓！　惡男二審仍遭重判
人妻上健身房3個月懷孕了！　傳訊教練「會處理」夫崩潰
樂天女孩下交流道撞前車！　認了「一邊化眼線」：腦袋空白
快訊／送電鍋清潔員憨厚笑了　遭褫奪公權：會繼續幫人
八點檔女神車禍重傷　大結局前緊急換人演…換角公告悲吐心聲
高國豪兄弟互毆！　「管好妳臭嘴很難？」去年文被朝聖

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

鎖定台日競爭！美對韓半導體、藥品上限「不超過15%」　調降汽車關稅

北美要聞盧特尼克川普關稅南韓日韓要聞汽車關稅美韓對美投資

