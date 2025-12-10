前民進黨工共諜案二審開庭　前外長助理何仁傑喊：我沒有做錯

▲民進黨4共諜起訴。（圖／記者黃哲民攝）

記者趙蔡州／綜合報導

台灣高等法院今日（10日）針對前民進黨黨工涉共諜案開庭審理，案件涉及前外交部長吳釗燮的助理何仁傑、黃取榮、邱世元及前副總統辦公室諮議吳尚雨等人，4人目前都已被民進黨除名。何仁傑被法警提解時，對媒體簡單表示「我沒有做錯」，今日的法庭審理不公開進行。

根據台北地院一審資料，何仁傑曾利用職務之便，透過確認部長行程及私下查看相關資料，在公務中獲取2份秘密文件及1份機密文件，他隨後將這些資料交付給黃取榮，黃取榮則進一步整合公開及機密資料，撰寫分析報告並以加密方式傳送予中國情報人員。

此外，黃取榮還指示邱世元刺探總統及副總統行程的相關細節，並由邱世元接洽吳尚雨，取得總統出訪機密資料及副總統國內選舉行程等文件。這些資料在行程結束後雖然已解密，但仍屬敏感性高的公務秘密，吳尚雨基於與邱世元的交情，將文件交付邱世元，進一步傳至黃取榮手中。

台北地院審理認為，黃取榮的行為已涉犯三罪，包含洩漏及交付國家機密罪、刺探及收集國家機密罪，以及洗錢罪，判處10年徒刑、併科罰金100萬元，而何仁傑則被判處8年2個月、吳尚雨4年、邱世元6年2個月且併科罰金5萬元。案件上訴二審，目前仍在審理中，尚未定讞。