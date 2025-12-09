獨／李泰安出獄重生！變身老闆「工作滿滿」　徵人給薪條件曝光

記者劉昌松、黃資真／台北報導

2006年發生的南迴搞軌案，主嫌李泰安和弟弟李雙全為了詐領保險金7100萬，共謀毒殺弟媳陳氏紅琛，並以火車出軌意外掩飾犯行，李雙全疑似畏罪自縊，李泰安則被依共同殺人罪起訴並判刑13年確定，且於今年5月出獄。目前已知現年58歲的李泰安開設了一家工程行，而一直以來都擔任他辯護人的律師吳漢成則透露，李泰安只要能做的各種小工程都願意承作，因此目前是「工作滿滿」的狀況。

▲律師吳漢成（右）為李泰安（中）兄弟倆詐領保險金一案辯護，左為李氏兄弟父親李聚寶。（圖／吳漢成提供）



鄰居透露，李泰安回到台東老家後自己在做工程，表示他現在當老闆「不再像以前吊兒郎當」。據了解，李泰安確實開設了一家工程行，資本額僅幾十萬，屬於小本經營，營業項目包括鋼材二次加工、電焊工程、室內裝潢、門窗安裝、油漆工程、建材批發、鑽孔工程、病媒防治等等，內容可說是包山包海。

工程行在臉書貼的徵人公告中，提到正在徵求土木板模師傅「可獨立作業，有駕照者尤佳」，日薪2200元-2800元，板模助理「不怕日曬，願意流汗、肯學習者優先」，日薪1800元-2000元，工地粗工日薪1600，且會供應中餐等等，並強調「正在招募有熱忱的夥伴加入」，可以看出李泰安確實努力於開啟新的人生，認真生活。

當年為李姓兄弟辯護的吳漢成律師受訪表示，和李泰安一直有在連絡，但他剛出獄希望先沉澱自己，思考未來的方向，至於下一步動向是否可能提出再審，仍會再討論。