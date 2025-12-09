7.6強震猛搖！北海道機場「天花板崩落」漏水　200旅客滯留過夜

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本青森縣東側外海8日深夜發生規模7.6強震，北海道多地猛烈搖晃，函館市測得震度5強，苫小牧、千歲等14地震度也有5弱。地震威力使新千歲機場出現天花板剝落、漏水災情，還有數百名旅客因暴風雪滯留機場。

綜合《札幌電視台》等日媒，新千歲機場一名旅客受訪說明，地震發生時他正接受行李檢查，上下搖晃得很厲害，「大家都很恐慌，聽到尖叫聲讓我嚇了一跳。」機場公司說明，地震導致4樓天花板部分剝落，收費提供使用的電腦也倒下，所幸無人受傷。

天花板剝落的位置就在機場4樓溫泉設施前方，2樓餐廳則因管線破裂出現漏水問題，機場緊急以水桶和吸水墊應急處理。加上前晚暴風雪使75個航班取消，導致約200名旅客被迫在機場過夜，但溫泉設施受地震影響部分受損無法使用。

北海道知事鈴木直道在災害應變會議中說明，「天亮後進行損害調查，已知道內共有9人因地震受傷。」其中最嚴重的是日高町一名70歲女性，前往避難所途中跌倒造成左臂骨折；函館市則有一名40歲女性住宿客腳趾骨折，還有一名74歲婦人摔傷。

樣似町一間餐廳外牆崩塌，業者表示，「感受到劇烈搖動後立即避難，等情況穩定回來才發現牆壁破損。」札幌地鐵南北線大通至真駒內段一度停駛，JR江別至岩見澤段也一度暫停營運。北海道大學地震專家高橋浩晃教授分析，這是太平洋板塊隱沒引發的典型地震類型。