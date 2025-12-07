　
社會 社會焦點 保障人權

北市毒蟲拒檢狂飆「撞傷2人」被捕　無照、毒駕加違規先罰最高22萬

記者張君豪、趙蔡州／台北報導

台北市一名陳姓男子7日下午開車行經中坡北路、永吉路口時，因違規行駛被員警攔查，然而他卻加速逃逸且沿途多次闖紅燈，直到在後山埤捷運站附近發生車禍，才被警方壓制逮捕。警方在陳男車內發現多種毒品，訊後將依毒品、公共危險等罪偵辦，至於陳男多項違規駕駛的行為，最高可處22萬4400元罰鍰。

警方指出，五分埔派出所員警7日下午4點多巡邏至中坡北路、永吉路口時，發現一輛白色轎車違規行駛，立刻上前示意對方停車，不料轎車駕駛男子不但不配合，反而突然踩油門加速逃逸。

員警見狀立刻展開追緝，發現陳男為了躲避查緝，高速竄逃且多次闖紅燈，最終在忠孝東路五段右轉玉成街152號前、後山埤捷運站附近發生車禍，擦撞一輛轎車及兩輛機車，導致2名機車騎士受傷，所幸騎士送醫後沒有大礙。

▲▼北市信義警追捕起獲多種毒品，警方壓制嫌犯落網。（圖／記者張君豪翻攝）

▲車禍發生後，員警立刻上前將陳男壓制逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

警員將陳男壓制逮捕後，在陳男的轎車內找到依托咪酯、安非他命及愷他命等多項毒品，研判陳男是因持有毒品，為了規避查緝才駕車狂奔，訊後依毒品危害防制條例與公共危險等罪嫌送辦。

至於陳男多項違規駕駛行為，包含拒檢、毒駕、無照駕駛、闖紅燈2次、違規迴轉2次等，最低總共可開罰8萬800元罰鍰，最高可罰22萬4400元罰鍰。警方強調，拒檢、毒駕或危險駕駛行為將嚴辦，呼籲民眾切勿以身試法。

12/05 全台詐欺最新數據

亞洲實力指數「台灣排名」出爐！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

毒蟲

