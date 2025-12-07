　
社會 社會焦點 保障人權

製毒工廠藏身台中高鐵特區大樓　用「綠巨人浩克」包裝毒品

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲譚男將印有漫威英雄的包裝袋用作毒品分裝。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市1名譚姓男子涉嫌在烏日區某社區大樓內販售毒品，還以漫威英雄「綠巨人浩克」作為毒品包裝，檢警今年3月收網，查扣市價百萬元的毒品咖啡包、K他命等贓證物，近日檢方偵結，依毒品罪嫌將譚男起訴。

台中市刑大偵三隊今年1月間獲報，搜查發現譚男（34歲）利用烏日區某社區大樓「四通八達、南來北往迅速到貨」的地緣優勢，將毒品分裝場藏於社區內，利用通訊軟體接單後，再進貨毒品咖啡包原料，以印有時下流行的漫威角色的精美包裝袋進行分裝，企圖吸引特定族群並掩人耳目。

檢警2個月後收網，在現場查獲含有第三級毒品甲基甲基卡西酮的毒品咖啡包3067包、K他命31包，以及分裝袋、電子磅秤等贓證物，並當場將譚男逮捕歸案，毒品市值破百萬元。全案警詢後依毒品罪嫌將他移送台中地檢署，檢方聲押獲准，近日偵結依法起訴。

刑大表示，含有新興毒品「甲基甲基卡西酮」得毒品咖啡包因外觀、使用方式與即溶咖啡包十分相似，具有高度隱蔽性，極易混淆於一般咖啡包當中，嚴重危害民眾健康及社會治安，警方將持續強化查緝行動，全面遏止新興毒品蔓延，並再次呼籲民眾遠離毒品誘惑，切勿以身試毒，發現可疑情事應勇於檢舉，共同守護無毒家園。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

