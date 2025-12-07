南投旅遊好康月登錄破億！加碼普發現金專案　Gogoro、iPhone17、iPad、Switch等你抽

▲南投旅遊好康月登錄破億！加碼普發現金專案。（圖／南投縣政府）

記者陳弘修／綜合報導

南投縣政府推動的「南投旅遊好康月」自9月15日啟動以來，吸引全台旅客熱烈響應，累計登錄金額已突破億元。南投縣政府表示，活動首次舉辦便創下亮眼成績，感謝所有前來南投旅遊、消費的民眾支持，根據「2025南投旅遊市場調查」結果顯示，第三季旅客在南投的人均消費較以往提升，顯見觀光效益持續增溫。

適逢全民普發現金1萬元陸續入帳，南投縣政府宣布將同步推出「南投旅遊好康月－普發現金加碼專案」，以更多好禮回饋旅客，延續活動熱度、共享登錄破億的喜悅。南投縣長許淑華表示，「南投旅遊好康月」是縣府向長期支持南投觀光的旅客所提出的回饋方案，今年首辦便突破億元門檻，充分展現國內外旅客對南投的喜愛與肯定。

許淑華表示，她相信這股熱潮也將鼓舞在地業者提供更優質的產品與服務，縣府對於民眾的積極參與深表感謝，希望藉由活動讓更多人看見南投的自然風光、文化特色與人文魅力。第一波活動將在11月16日截止，並於11月26日抽出逾600項獎項的幸運旅客。

許淑華指出，普發現金開始入帳後，不少民眾已規劃旅遊行程，縣府因此將於11月16日至12月16日推出新一波「普發現金加碼專案」。活動規則與第一波相同，旅客只要在南投合法店家單筆消費滿500元，憑發票或收據即可獲得抽獎資格；若於縣內合法旅宿或露營場消費，可再獲一次加碼抽獎機會。此次獎項結合更多在地特色，包括五星級飯店住宿券、旅館民宿折價券、景點體驗券等多項好禮，且深受民眾喜愛的 Gogoro、iPhone17、iPad、Switch 也同步加入獎項行列。她誠摯邀請旅客把握機會走訪南投，支持在地產業，在享受旅遊的同時也能拚抽大獎。

另外，南投縣政府也提醒，第一波「南投旅遊好康月」活動發票登錄截止時間為11月16日23時59分，登錄範圍為9月15日至11月15日的消費。第二波「普發現金加碼專案」則自11月17日起開放登錄，適用11月16日至12月16日的消費發票。接下來南投還有花卉嘉年華等系列活動，歡迎國內外旅客持續到南投旅遊、消費並多多登錄發票，拚抽大獎，享受滿滿好康。完整活動資訊請上：https://www.nantouluckygo.tw/。 南投旅遊資訊可至南投旅遊網：https://travel.nantou.gov.tw/ 或「樂旅南投」官方臉書粉絲專頁查詢。