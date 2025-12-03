雲林推AI農業扎根　潮汐式水耕系統進駐越港國小

▲智慧農業潮汐式水耕系統進駐越港國小，成為雲林校園示範場域。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣政府農業處以「AI智慧科技引領農業未來」為核心方向，推動智慧農業技術普及，讓科技不只停留在專業農場，也走進校園與生活。以既有的智慧農場經驗為基礎，將環境感測（IoT）、自動化栽培、智能監控與節水灌溉等技術導入校園示範場域，希望讓孩子從小接觸科技農業，並培養跨域整合能力。

計畫中邀請縣府輔導的智慧農業創新補助案團隊古坑智農劉允存，分享其自建的「自動節水灌溉系統」，並結合新湖合作農場推廣的「魚菜共生獨立盆水耕模式」。在兩方技術加乘下，打造出「潮汐式水耕灌溉系統」，能依照作物生長階段調節水位、溶氧與養分供應，不僅提升栽培效率，也減輕人力負擔，被視為雲林在地智慧農業的重要成果。

▲越港國小學生在智慧農業示範場域中栽種草莓苗，透過系統觀察作物生長環境變化。（圖／記者游瓊華翻攝）

這套系統目前已進駐土庫鎮越港國小智慧教育中心，成為雲林縣智慧農業校園示範基地，未來將開放給全縣國中小師生教學參訪。農業處指出，透過「看得到、摸得到、操作得到」的智慧場域，學生能直接理解物聯網與AI運算在農業中的作用，也替地方培養未來投入科技農業的人才，強化雲林農業創新能量。

而在2025年12月1日，越港國小於這座示範場域舉行一場食農教育暨生態對話體驗，在新湖合作農場理事主席陳清山協助下，提供草莓苗讓師生在老師指導下親自種植。孩子們在智能系統的輔助下了解栽培環境的關鍵性，小手捧著草莓苗彎腰種下希望，教室旁的水耕架前也滿是笑聲，科技、農業與環境教育被自然地連在一起。

農業處表示，未來將持續推動「智慧農業 × 教育場域」的整合模式，串聯農會、合作社場、在地智慧農先行者及各級學校，逐步擴大示範面積與技術應用深度。盼讓雲林不僅是農業大縣，更成為科技農業的創新基地，透過完整的技術導入、人才培育與跨域合作，吸引更多年輕世代看見農業的科技價值，投入農業創新，讓智慧農業成為推動雲林下一階段產業升級的力量。

▲智能水耕設備在校園啟用，讓農業科技教育更直觀，學生能近距離觀察作物生長。（圖／記者游瓊華翻攝）