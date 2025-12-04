合體黃國昌痛批賴清德　柯文哲：總統竟變台灣分裂最重要原因

▲柯文哲合體黃國昌直播。（圖／截取自柯文哲YT直播）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨前主席柯文哲今年9月交保後，考量後續官司仍在進行，行事轉趨低調，但今（4日）晚間特別與現任主席黃國昌共同開直播暢談時事。談到總統賴清德，柯文哲說，民進黨把中國當作境外敵對勢力，民眾黨是境內敵對勢力，把台灣弄得四分五裂，「總統存在的目的是團結國家用，讓大家有紛爭可以協調，結果賴清德變成全台灣分裂最重要原因」。

黃國昌說，現在政治的氛圍是，只要反對就是中共同路人。昨天賴清德把在野黨合理的監督，說成要走另外一條路，準備接受中國的九二共識。把預算的合理監督直接潑紅漆。

黃國昌直言，賴清德的腦中已經忘記民主概念，還在批評香港有建制派、民主派，賴清德現在的所作所為才是建制派，可能都溫和，那是獨裁派。

「民進黨把中國當作境外敵對勢力，我們是境內敵對勢力。」柯文哲說，老實講，他現在對賴清德最大的抱怨，為什麼把台灣弄得四分五裂？中國是很麻煩的問題要處理，但內部搞成這樣怎麼集中精神去處理？

柯文哲說，總統存在的目的是團結國家用，讓大家有紛爭可以協調，「結果賴清德變成全台灣分裂最重要原因」；柯還說，看賴不只是打在野黨 ，他們黨內不信賴的也照打，打很慘。柯強調，現在最大問題是，不要意見不同就變中共同路人，台灣面對中國還是一個危機。