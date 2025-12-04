　
社會 社會焦點 保障人權

林姿妙涉3罪一審判12年6月！首度現身高院...要法官還她清白

▲▼ 林姿妙 。（圖／記者黃國霖攝）

▲宜蘭縣長林姿妙到高等法院出庭。（圖／記者黃國霖攝）

記者吳銘峯／台北報導

宜蘭縣長林姿妙爆發土地徵增值稅貪污等弊案，一審遭重判有期徒刑12年6月、褫奪公權6年。案件於去年底一審判決後有罪後，林姿妙遭停職至今339天，高等法院二審於4日首度開庭，林姿妙也首度現身高等法院。她在庭上仍否認犯罪：「沒有做壞事，請法官明察秋毫，還我清白。」

檢方指控，林姿妙於2018年首度競選縣長時，以羅東鎮98地號土地做為競選總部，而當地的地主劉石純、陳正勲持有的另一塊土地1558地號，2019年間遭徵收土增稅112萬元。劉、陳二人向林姿妙陳情，林姿妙遂指示相關局處違法認定該地為農地，免徵土地增值稅；並換取原本的98地號土地做為2020年韓國瑜參選總統時的競選總部用地，總計不法獲利240萬元。

此外，檢方也查出，林姿妙的帳戶於2017到2019年間金流達7844萬9000元，與她帳面上收入不同，檢方懷疑有洗錢罪嫌。從而，檢方依照《貪污治罪條例》中「圖利罪」、「洗錢」、「公務員財產來源不明」等罪，於2022年8月間提起公訴。此外，林姿妙的女兒林羿伶等人，也一併遭到起訴。

一審法院審理後，認定林姿妙犯下「圖利」、「洗錢」、「財產來源不明」三罪，訂應執行有期徒刑12年6月、褫奪公權6年。林羿伶也被認定犯下「圖利」罪，判刑3年6月、褫奪公權3年，同案中還有多名縣府官員也遭判刑。案件上訴第二審。

林姿妙一審遭判刑有罪後，隨即遭到停職，而高等法院的二審於4日首度傳喚林姿妙母女出庭應訊，時隔339天後，林姿妙現身高等法院。記者詢問林姿妙是否有信心？但林姿妙均未回答。

庭訊時，林姿妙當庭陳述：「法官大人，我沒有做壞事，請法官明察秋毫，還我清白。」另外她也請求法官不要將她限制出境，她表示，自己很少出國，若要出國會先向法院陳報。其餘則由律師團補充說明。

另外林姿妙的女兒林羿伶也出庭應訊，她也否認犯罪，她供稱：「我沒有犯罪，我接到電話並沒有答應，他們只是陳情羅東鎮公所態度不好。」林羿伶宣稱，沒有答應對方任何利益，並強調，沒有介入公務體系。最後法官諭知，全案候核辦。

▼宜蘭縣長林姿妙女兒林羿伶，到高院出庭。（圖／記者黃國霖攝）

▲▼宜蘭縣長林姿妙女兒林羿伶。（圖／記者黃國霖攝）

