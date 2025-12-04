台大爆肺結核！蘇一峰揭「沉睡細菌」超陰險：終生擔心事後發病

記者劉邠如／台北報導

近期有台大學生收到「肺結核接觸者健康檢查通知」，引發關注。胸腔科醫師蘇一峰特別解釋，肺結核是法定傳染病，主要經由空氣、呼吸道傳播，且特別棘手之處在於——它可能「先沉睡」，潛伏多年才在免疫力變差時悄悄發病。發病潛伏期甚至有可能是五年、十年、二十年，甚至終生都要擔心事後發病的可能性！

蘇一峰表示，一般咳嗽時，痰液中會驗出結核菌的患者，就屬於開放性肺結核，有傳染他人的能力。咳出的痰裡面可能含有大量細菌，「每cc可能有千萬隻或上億隻細菌」，若不是包在衛生紙裡丟掉，而是咳在地面、桌面或空氣中，肺結核細菌就可能漂浮在空氣裡，形成懸浮顆粒。這些顆粒在空氣中停留的時間可能有三、四十分鐘，甚至到幾小時，若同一個空間的人一起呼吸同樣的空氣，就存在被感染風險。

▲台大學生疑遭肺結核接觸者匡列，消息一出社群掀起擔心聲浪。（圖／資料照片）

蘇一峰表示，與感染者距離近、共處時間越長，「感染風險越高」。「一般認為跟肺結核病人同處一個空間，超過六到八個小時以上，感染風險會最高。」蘇一峰說，過去最多的傳染來源常來自家人；但上學時，同一教室上課的同學同樣需要留意。

針對校園匡列，醫師表示，政府會發出通知單，請到胸腔科接受相關檢查。通常會先照X光，確認是否有急性咳嗽、支氣管炎、肺炎等肺部發炎痕跡。

但面對肺結核真正麻煩之處，在於肺結核細菌生長慢、抵抗力強，「要殺死它非常困難」。且細菌進入人體後，未必第一時間發病，有時候會呈現「沉睡」的潛伏狀態。「你在這堂課吸到的肺結核細菌，也可能會在五年、十年後發病，或在二十年後抵抗力差的時候發病，這就是肺結核細菌麻煩的地方。」即使初期檢查沒有急性病灶，之後仍要注意終生是否可能發病。

目前已有潛伏性肺結核治療方法，由胸腔科醫師與衛生單位共同評估是否需要給予治療。若感染風險高，且患者免疫力較差，例如慢性病、糖尿病、洗腎、肝病、心肺疾病、癌症患者及幼童等，就可能會建議服用潛伏性肺結核藥物(抗生素)，療程長達三到九個月，但完成治療後可大幅降低發病機率。

蘇一峰提醒，接獲通知者只要按流程檢查即可，不需要恐慌；醫師會依照每位民眾的檢查結果與免疫狀況，給予最適合的後續處置。