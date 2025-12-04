藍側翼瘋傳「高市早苗承認台灣屬於中國」　綠還原原話打臉

▲日本首相高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）



記者杜冠霖／台北報導

日本首相高市早苗表示，日本政府對台灣問題立場「並未改變」，日本理解並尊重中方在《中日聯合聲明》中表達的「台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分」立場。此言一出，不少側翼、藍營媒體人酸「高市縮了」、「高市承認台灣屬於中國」。今（4日）也有媒體以相同論調提問，對此，民進黨回應，該問題陳述是錯誤的，高市早苗原話是理解也尊重，白話文就是我知道了，但中方或是很多網軍一直操作，要帶風向恐嚇台灣人民，想要讓台灣人覺得自己被國際放棄，這種作法不會成功。

高市早苗先前發表「台灣有事即日本有事」論述，引發中國強烈反彈。12月3日，台灣多家媒體以《1972年日中聯合聲明「台灣是中國領土不可分割的一部分」 高市：沒有改變》為標題報導，強調高市在參議院會議中確認日本立場不變。社群網站瘋傳，包含部分藍營社團、藍營媒體人指出，日本轉向承認「台灣屬中」。

事實查核中心則指出，高市的完整表述是日本對中國在聯合聲明中的領土主張，採取「充分理解並尊重」的態度未有改變。這並非認同中國主張，而是外交慣用表述，類似美國在1979年《中美建交公報》中的立場。

而民進黨今召開記者會，在媒體提問環節，也有記者詢問，如何看待高市早苗態度轉變、承認台灣屬於中國？民進黨發言人吳崢回應，謝謝中評社的提問，但問題陳述是錯誤的，高市早苗在參議院答詢中完整回覆，日本政府對1972年日中聯合聲明當中，中國聲稱台灣是中國領土的立場，表達理解跟尊重。

吳崢直言，有媒體或網路上KOL說，高市早苗支持台灣是中國一部分，但高市早苗原話是理解也尊重，白話文就是我知道了、我聽到了，但這是你的意思，跟我的意思不同。

吳崢指出，中方或是很多網軍一直操作，要帶風向恐嚇台灣人民，想要讓台灣人覺得自己被國際放棄、切割，讓台灣人對周邊友邦失去信心，之前高市早苗詢答時就提到，日本在舊金山和約中放棄台灣相關權利，所以不評論其法律狀態，當時就有很多人解讀說日本又向中國低頭、台灣又被切割，這些都是一貫手法，錯誤詮釋國際法上狀態、打擊台灣人信心。

吳崢提到，媒體剛剛提到的蘇一峰醫師也是一樣的脈絡，今年3月時，日本首相還是石破茂，他當時在國會被問到類似議題，石破茂當時出具答辯書，說日本政府歷屆內閣官方立場，對1972年日中聯合聲明當中，中國表達台灣是中國領土的陳述，理解跟尊重，也就是我知道你的說法了。同時日本政府也強調，日中聯合聲明不具法律效力，這是國際法中較生硬部分。

吳崢直言，從近來國際上民主盟邦態度，不論是美方、日方、G7都表達對印太地區、台海和平穩定重視，這是國際上不變立場，不管是中國或是網軍想帶風向打擊台灣人的做法，不會成功，民主國家會互相團結支持彼此。