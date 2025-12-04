　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

88歲老兵每天站8hrs收銀　辛酸遭遇爆紅！網集資退休金「破4千萬」

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲ 班巴斯說明自己的遭遇時忍不住落淚。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國88歲退休老兵班巴斯（Ed Bambas）因前公司破產失去退休金，被迫在超市擔任收銀員維生，一名網紅得知他的遭遇後為他拍攝影片並發起募款，短短幾天內就籌得逾149萬美元（約新台幣4665萬元）。

《紐約郵報》報導，班巴斯目前在密西根州布萊頓市Meijer超市工作，每周上班5天、每天工時8小時以上。他向澳洲網紅魏登霍弗（Samuel Weidenhofer）說明，「我1999年從通用汽車退休，但2012年他們破產了，我的退休金全沒了。」

失去退休金以外，班巴斯還面臨愛妻罹患重病的雙重打擊，「最讓我痛苦的是在我妻子病重的時候，他們不只拿走退休金，還取消我的醫療保險。除了1萬美元的人壽保險之外，他們拿走我所有的錢。」為支付醫療費用，他被迫變賣房產，但妻子仍在7年前過世。

「妻子走後，我沒有足夠的收入來付租金，也沒有足夠的錢支付妻子生病時累積的其他所有帳單」，班巴斯別無選擇，只能重返職場，「我很幸運，上帝給了我健康的身體，讓我能夠每天站著工作8個多小時」，說到這裡他忍不住心酸落淚。

▲▼ 。（圖／翻攝自GoFundMe）

▲ 班巴斯的故事獲得廣大迴響。（圖／翻攝自GoFundMe）

魏登霍弗先給了班巴斯400美元（約新台幣1.2萬元）小費，隨後在GoFundMe發起募款，截至4日已有5萬名善心人士響應，其中最大筆的1萬美元捐款人與避險基金經理人艾克曼（William Ackman）同名，連知名歌手CP查理（Charlie Puth）也捐款支持。

不過班巴斯還不知道自己的故事在網路爆紅，因為他仍使用傳統摺疊手機。魏登霍弗計劃等募款結束後，再給班巴斯一個驚喜。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
548 3 4855 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
槍手闖游泳學校要殺小兄妹！市民全不知　台中警扯：有發新聞稿
私會明日花綺羅細節曝！　韓偶像遭討天價賠償：毀了我的人生
2026年不用再補班！　3天以上連假「有9個」一次看
快訊／中職2026賽程出爐！
財經網紅被綁架「洗劫逾500萬」！　他看IG內容勸：是警訊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

變態韓男畸戀國中少女　醋勁爆發惹殺機！約汽旅「瘋狂猛砍」墜樓

嗑藥遭解職　前警察「家中刺死11歲兒」！母開監視器目睹崩潰

馬克宏第4度訪中　喊話習近平「平衡貿易、協助烏克蘭和平」

凱特首戴「172年傳世王冠」美到發光　1日換3套教科書級時尚外交

88歲老兵每天站8hrs收銀　辛酸遭遇爆紅！網集資退休金「破4千萬」

美國對中制裁喊卡、不實施重大出口管制新措施　原因曝光

老夫妻半夜遭熊撕咬　30歲猛男「赤手空拳」擊退！玄關噴滿鮮血

歌手台上點名「坐著很蠢！」　她看演唱會傻眼：我是身障

嫉妒6歲姪女太漂亮！狠心姑姑「水桶溺死她」　驚吐3年殺4童

美國聯邦公報：南韓汽車關稅「追溯調降15%」　4日起生效

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

川普「偷打瞌睡」畫面曝！　主持內閣會議頻頻閉眼癱坐

依依樂觀曝從未想過「納豆不會康復」！　不嫌棄「摸他排泄物」：只要他在就好

變態韓男畸戀國中少女　醋勁爆發惹殺機！約汽旅「瘋狂猛砍」墜樓

嗑藥遭解職　前警察「家中刺死11歲兒」！母開監視器目睹崩潰

馬克宏第4度訪中　喊話習近平「平衡貿易、協助烏克蘭和平」

凱特首戴「172年傳世王冠」美到發光　1日換3套教科書級時尚外交

88歲老兵每天站8hrs收銀　辛酸遭遇爆紅！網集資退休金「破4千萬」

美國對中制裁喊卡、不實施重大出口管制新措施　原因曝光

老夫妻半夜遭熊撕咬　30歲猛男「赤手空拳」擊退！玄關噴滿鮮血

歌手台上點名「坐著很蠢！」　她看演唱會傻眼：我是身障

嫉妒6歲姪女太漂亮！狠心姑姑「水桶溺死她」　驚吐3年殺4童

美國聯邦公報：南韓汽車關稅「追溯調降15%」　4日起生效

買老屋遇售後回租「無法瑕疵擔保」！苦主曝1狀況：沒有辦法了

學生超多拿！「長輩掀蓋手機殼」爆流行　大票人超愛：手機摔不壞

槍手闖泳池要殺小兄妹！市民全不知　台中警瞎扯「有發新聞稿」

捲88會館案！警政署高官又涉恐嚇　嗆餐廳闆娘「我刑事的」遭起訴

低成本獵殺1600公里外目標！　中國測試龍M9自殺式巡飛無人機

永慶加盟四品牌高雄經管會　贊助高雄市青年局40萬元

日本「中部國際醫療中心」首度來台參展　賴總統感謝力挺台灣

變態韓男畸戀國中少女　醋勁爆發惹殺機！約汽旅「瘋狂猛砍」墜樓

【廣編】打造風味探索新體驗　選酒×輕酒吧「黑松酒覓」正式開幕

攝護腺腫爆！羊肉爐+烈酒變夢魘　台中男整夜尿10次每次尿一點

【老公耳朵會自動降噪？】怎麼叫都沒反應...一聽女兒受傷立刻彈起！

國際熱門新聞

韓國軍人「帥到台灣」吸250萬人　本尊嚇到

濱崎步御用美容師反擊　打臉「0人開唱假消息」

川普簽《台灣保證法案》　美前外交官揭真正目的

快訊／川普簽字！　白宮：《台灣保證實施法案》正式生效

川普嗆「將付出慘痛代價」　宏都拉斯總統大選遭疑作票

34歲男「隨機殺人」9人亡　嗆警：找不到我

柳仲逸崩潰！怒控媳「飯店激戰男學生」

泰國查扣94億黑金！太子集團陳志遭鎖定

台美關稅進入最後協議！　美商務部長：台灣將訓練美國勞工

男阿布達比遭拘還沒回台！外交部說明

宏都拉斯大選開票近8成　親台候選人微幅領先

川普全面暫停19國移民申請

降息預期持續升溫　美股收紅408點

高橋伸輔心肺停止送醫　變植物人！家屬悲痛證實

更多熱門

相關新聞

嬤嗓音低　竟是兒「扮亡母」領退休金

嬤嗓音低　竟是兒「扮亡母」領退休金

義大利一名82歲老太太早在3年前就已過世，但兒子並未通報死亡或處理後事，反而將其遺體藏在家中，「男扮女裝」冒充母親詐領退休金。

爭2.3月獎金併入工資　台水4退休員工吞敗

爭2.3月獎金併入工資　台水4退休員工吞敗

62歲男子險遭假購屋詐騙　警方及時攔截

62歲男子險遭假購屋詐騙　警方及時攔截

想60歲退休月領5萬！專家精算：做到「勞退自提」1招達標

想60歲退休月領5萬！專家精算：做到「勞退自提」1招達標

日男包養女偶像花光退休金！3刀捅死她

日男包養女偶像花光退休金！3刀捅死她

關鍵字：

退伍老兵退休金募款救助醫療保險網紅助人

讀者迴響

熱門新聞

驗出大腸癌第三期！醫見他「1症狀」嘆：忽略太久了

國一南下凌晨嚴重車禍！傷亡不明

男殺妻家3人判死　律師轟一審審判長

高雄女「打高爾夫」混入頂流社交圈　吸金20億潛逃

快訊／9-10月統一發票誕生11名千萬富翁　有人花64元買食物中獎

台中第3間Costco落腳台中精機舊廠

20多家倒光！網紅手搖飲「官方FB也刪了」　網嘆超慘

韓國軍人「帥到台灣」吸250萬人　本尊嚇到

濱崎步哭了！御用美容師揭上海演唱內幕：她低頭請求

陸劇男神漲粉170萬！合作「小章子怡」梳化時間比她長

1招「最快知道情侶合不合」　苦主秒分手：真的太準

宜蘭挖出疑似「超巨大古沉船」畫面曝光

婚宴包3600！新人嗆「妳包太少」一桌3萬起跳　全場噴

坑百位上流人士騙走20億　美魔女長相曝光

濱崎步御用美容師反擊　打臉「0人開唱假消息」

更多

最夯影音

更多
許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！
陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面