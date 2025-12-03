台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

記者許權毅／台中報導

台中北區一間黑輪攤昨日發生怪異事件，一名平頭男子到店用餐，點了餐卻不吃，反而四處東張西望，下一秒包包不小心掉落，但包包內竟然掉出一把衝鋒槍，讓現場老闆娘、顧客「凍結5秒」。針對此事，第二警分局說，未接獲報案，但已經主動了解中。

▲台中北區一家黑輪攤昨日發生怪異事件，一名男客點了餐不吃，包包還掉出一把衝鋒槍。（圖／店家提供）



事發在昨天下午4點多，北區一間黑輪攤人潮不少，一名平頭男子、頭放墨鏡，先是被店家發現神色異常，而且進入店內點了一份黑輪後，卻不馬上吃，反而站在門口、雙手抱胸前，不斷望向四處。

沒想到，男子隨身包包突然從桌上翻落，衣服等物品之間，出現一把類似衝鋒槍的物品，原本要走進店裡的闆娘，瞬間凝結，一旁顧客也頻頻回頭，平頭男則回頭張望，也不敢動。眾人就這樣在場凝結5秒，尷尬地要平頭男趕緊把東西收好。

▲平頭男後來又跑到人力仲介公司，自稱要賣槍。（圖／店家提供）



老闆說，平頭男子後來跑去隔壁人力仲介公司，稱自己要把槍枝以6萬元販售，後來又改口要賣300元，由於行徑太過詭異，沒人敢理會。

店家尷尬地說，原來在台中做生意心臟要大顆，今日中午已經到派出所報案，警方會再來調閱監視器。第二警分局說，昨日未接獲民眾報案，但已經主動介入了解中。