濱崎步御用美容師反擊！打臉「0人開唱假消息」曝鼻酸一幕

記者柯沛辰／綜合報導

日本天后濱崎步上月29日原定在上海開唱，不料因中日關係惡化，在前一天遭臨時取消，但她仍堅持完成「無人演唱會」，引發熱議。不料，中國媒體紛紛報導這是「假消息」，讓濱崎步御用美容師看不下去，發文怒斥明明就有「無人演唱會」，「最不服氣的應該是她本人（濱崎步）！」

上周，濱崎步團隊在開演前一天接到中方緊急通知，要求中止原定隔天舉行的演唱會。儘管舞台已花費五天搭建完成，且現場有1.4萬個座位，但主辦單位最後仍以「不可抗力因素」宣布取消。

不過，濱崎步仍決定在空無一人的場館內，照原定計畫演出所有歌曲，並全程錄影，日後放送回饋，以彌補無法到場的歌迷。事後，她在IG貼出現場照片，證實「無人演唱會」，坦言這對她來說「最難忘的演出之一」，感動全球粉絲。

▲濱崎步上海演唱會照常演出，場館空無一人，但所有人仍敬業完成表演。（圖／翻攝自Instagram／@a.you，下同）

沒想到，自稱是攝影團隊工作人員的賴宗隆突然跳出來「道歉」，稱這些照片影像都是「彩排」，是他偷拍後流出，捏造了所謂「無人演唱會」的不實訊息，並被大量轉發。隨後中國媒體紛紛跟進報導，稱濱崎步「無人演唱會」是「不實的假消息」。

對此，濱崎步專屬的隨行美容師高橋美香氣憤發文，還原當時情況，稱即便台下沒有觀眾，濱崎步仍在所有成員面前低頭請求「請讓我們演出」，然後站上舞台，「最不服氣的應該是她本人。」

▲濱崎步在IG上傳演唱會現場照片：滿場絢爛的燈光、漫天彩帶，以及團隊向著空椅子深深一鞠躬。

高橋美香說，在開場時，升降機升起之前，濱崎步靜靜地流下眼淚，這一幕讓所有工作人員都想著「我們不能在這裡哭...」，所以大家還是忍著淚水把她送上台，齊心協力完成了為這一天準備的所有內容，「直到最後的安可曲為止，都是最棒的現場表演！」

高橋美香說，「真的、真的很想讓歌迷會和所有粉絲們看到這場Live，這場充滿濱崎步對粉絲們愛的Live，真的很想讓大家看到...」貼文一出，經臉書粉專「小原惠文」翻成中文分享出來，在台灣社群引發討論。