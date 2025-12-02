一次惹怒日本2女王　財經網美揭「中共毀滅性錯誤」！

▲天后濱崎步上海演唱會也在開唱前一天被迫取消，但仍登台演出。（圖／翻攝自Facebook／濱崎步）



記者施怡妏／綜合報導

由於中日關係緊張，濱崎步的上海演出在開唱前夕被迫取消，她選擇在空無一人的場館中獨自唱完所有歌曲，並把照片PO在IG上。對此，財經網美胡采蘋認為，濱崎步的貼文看似開心，但其實是「不服處置」的意思，並分享曾和日本人合作的經驗，「你跟日本人說好的事情，突然打斷了，簡直是要他們的命。」

「日本人是超級拗的民族」，胡采蘋在粉專發文，濱崎步在IG貼出無人演唱會的照片，其實是「不服處置」的意思。她分享以往與日本廠商合作的經驗，日本人對於「約定好的事」很執著，「竟然不可以依照現場的情況，臨時變更攤位佈置，他們會非常為難，我本人則是滿頭霧水，不知道在為難什麼。」

胡采蘋指出，「你跟日本人說好的事情，突然打斷了，簡直是要他們的命」，尤其是現代女性更加不服不公正的處置，因為這一代普遍在男性主導的環境中成長，深知若不為自己劃出界線、堅持立場，極易淪為被欺壓的一方。

胡采蘋表示，「事業有成的女性是更加不會退讓，絕對不服從無來由的處置，絕對不會忍氣吞聲」，就算表面上無法反擊，也會想方設法給對方一個迎頭爆擊，「讓你永不超生」，如果強迫高市早苗撤回台灣有事言論，還無理由取消濱崎步的演唱會，「你就要知道你的後果一定會非常慘，你一次惹火了日本政壇和歌壇的女王等級人物。」

胡采蘋指出，自民黨很長時間都沒有修憲等級的國會席次了，一直被公明黨牽制，現在中共自己叫公明黨解除聯合執政，想要拆台高市早苗，沒想到被右派維新黨遞補，「然後中共再惹毛曾經的日本歌壇一姐濱崎步，根本就是毀滅性等級的錯誤。勿謂言之不預喔，你們自己最愛的話送給你們，啾咪。」