生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

一次惹怒日本2女王　財經網美揭「中共毀滅性錯誤」！

▲▼濱崎步。（圖／翻攝自Facebook／濱崎步）

▲天后濱崎步上海演唱會也在開唱前一天被迫取消，但仍登台演出。（圖／翻攝自Facebook／濱崎步）

記者施怡妏／綜合報導

由於中日關係緊張，濱崎步的上海演出在開唱前夕被迫取消，她選擇在空無一人的場館中獨自唱完所有歌曲，並把照片PO在IG上。對此，財經網美胡采蘋認為，濱崎步的貼文看似開心，但其實是「不服處置」的意思，並分享曾和日本人合作的經驗，「你跟日本人說好的事情，突然打斷了，簡直是要他們的命。」

「日本人是超級拗的民族」，胡采蘋在粉專發文，濱崎步在IG貼出無人演唱會的照片，其實是「不服處置」的意思。她分享以往與日本廠商合作的經驗，日本人對於「約定好的事」很執著，「竟然不可以依照現場的情況，臨時變更攤位佈置，他們會非常為難，我本人則是滿頭霧水，不知道在為難什麼。」

胡采蘋指出，「你跟日本人說好的事情，突然打斷了，簡直是要他們的命」，尤其是現代女性更加不服不公正的處置，因為這一代普遍在男性主導的環境中成長，深知若不為自己劃出界線、堅持立場，極易淪為被欺壓的一方。

胡采蘋表示，「事業有成的女性是更加不會退讓，絕對不服從無來由的處置，絕對不會忍氣吞聲」，就算表面上無法反擊，也會想方設法給對方一個迎頭爆擊，「讓你永不超生」，如果強迫高市早苗撤回台灣有事言論，還無理由取消濱崎步的演唱會，「你就要知道你的後果一定會非常慘，你一次惹火了日本政壇和歌壇的女王等級人物。」

胡采蘋指出，自民黨很長時間都沒有修憲等級的國會席次了，一直被公明黨牽制，現在中共自己叫公明黨解除聯合執政，想要拆台高市早苗，沒想到被右派維新黨遞補，「然後中共再惹毛曾經的日本歌壇一姐濱崎步，根本就是毀滅性等級的錯誤。勿謂言之不預喔，你們自己最愛的話送給你們，啾咪。」

11/30 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／高國豪妻子發文　還原兄弟互毆始末
獨／聖石金業吸血煉金術曝！狂蹭總統、高官...檢警抄扣上億資
快訊／高志綱妻子委請律師發聲明
快訊／首例！台積電驚爆「3內鬼工程師」　東京威力涉違國安法遭
高國豪兄弟互毆「斷腳讓你不能打球」大哥還挨告恐嚇　12／10
獨／信義區盛大開幕！涉吸金詐騙數千人...女董座等30人被捕
快訊／北檢11路搜索中油、世曦公司！
北海道函館市中心嚴重火災！　大型百貨緊急閉館
高志綱爆小三！身分起底　「露屁蛋」騎車照爆紅

明起變天「3地防較大雨勢」　入夜最冷下探15度

買機票見「升等商務艙」比較省　他驚呆！一票撿過大讚：爽爆

吊車大王「擁4妻內幕」曝光！　鬆口翻牌過程：白天體力最好

「我會考慮」這句話比全裸更丟臉　日暢銷作家：只是在逃避責任

越愛越失控？三類男人最容易被寵到變樣　第一名超中肯

自來水油污染！汐止4.7萬戶受害　新北市府補助買水、就醫、洗水塔

「UNIQLO隱藏1好康」每月免費拿衣服！他讚：第一次參加就中獎

台中購物節吸金逾200億　彰化人消費11億居外縣市之冠

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

民眾黨徵召陳琬惠參選宜蘭縣長　待藍決定民調方式推最強人選

陪伴半世紀！美麗海水族館海豚明星「Oki醬」病逝　沖繩縣民哀慟

2026台南好young卡司揭曉　告五人、動力火車、玖壹壹全到齊

林佳龍稱中日爭端恐拖1年　陸外交部嗆：台灣沒有外交部長

香港大火釀151死　鄭秀文「拍戲空檔衝教堂祈禱」：心情很沉重

高中鋁聯方鉦緯滿貫砲領軍　大理逆轉秀峰奪分組第一晉32強

強調「私約二嫂」非事實　高國豪妻子發文還原兄弟互毆始末

貿協「穩定幣與國際貿易未來論壇」　助企業掌握跨境結算新趨勢

萬豪全台18間飯店推「萬味奇遇」美食嘉年華　板橋艾美明年開幕

金世正、Irene拎Longchamp竹節扣包超萌自拍！冬日手套包與節慶新款一次看

【224天後現身】名模羈押完身形大變　被問養寵物錢從哪來秒閃人

山友登頂七星山　驚見現場露3點換泳裝

入冬後最冷！0度線壓境2天急凍探14℃

中國遊客赴日「護照套皮」裝台人　影片瘋傳炸鍋

天母阿嬤狂盧「退貨關東煮」　店員一句高EQ回擊

全台7縣市明大停水！　最長53小時無水可用

探12℃！　下波冷空氣時間曝

LINE吃掉200G！他「刪1群組」瞬間當機嚇慘

蘇澳煙波30車泡水　業者PO文掀論戰

今晚變天！　「雨最大」地區曝

GoShare安全帽「頭套不是戴頭上」！神用法公開

高國豪3兄弟互毆片流出　妻曝：當天不是聚會

教召結果「跟別人不一樣」他嚇傻！後指部：可能是首批

在台北工作「薪水多少才夠？」　網吐真心話

阿姨一開口！　律師瞬間石化「執業最驚嚇調解」

以為遇到陸客！日本人搭電車見「台灣人徽章」態度變了

中國不滿日本首相高市早苗「台灣有事」發言，祭出一系列報復措施，中日民間對立情緒也上升。一名日本人日前搭電車，車廂內有四位「活力四射」的女性，起初以為是中國旅客，但靠近一看，赫然發現她們包包上別著「我是台灣人」的徽章，當下態度一轉，直呼「突然覺得她們變得好可愛！」

濱崎步上海風暴「4天爭議戰」一次看！0觀眾一樣能唱

濱崎步遭「殺雞儆猴」逼絕境！公司會長揭中止內幕

日主要盟友對高市未表態　金燦榮：說明瞭其言論危險性

濱崎步才證實開無人演唱會！陸媒逆轉打臉：是假消息

濱崎步演唱會取消中日關係日本文化政治影響

高志綱遭爆外遇林倪安！對話、照片疑曝光

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟「2打1」畫面曝

中記者逼問台灣屬於中國？日外相微笑1句KO

清潔員送32元電鍋涉貪　一審今公布

即／32元電鍋送拾荒嬤　清潔員涉貪判決出爐

山友登頂七星山　驚見現場露3點換泳裝

南萬華教父辭世！義子「完成遺願」...砍斷仇家雙腳筋

即／涉貪清潔員憨厚笑了　被褫奪公權曝下一步

入冬後最冷！0度線壓境2天急凍探14℃

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑

中國遊客赴日「護照套皮」裝台人　影片瘋傳炸鍋

他挖出30公斤「大寶貝」　專家：來自千年前

濱崎步才證實開無人演唱會！陸媒逆轉打臉：是假消息

即／高國豪私約3兄弟互打　攻城獅：私領域自行處理

天母阿嬤狂盧「退貨關東煮」　店員一句高EQ回擊

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

