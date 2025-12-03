全球年收700億美元！詐騙成東南亞GDP引擎　規模恐超越毒品

▲詐騙產業在不到10年間發生了驚人突變。（圖／翻攝自@KhaosodEnglish X）

圖文／鏡週刊

曾經，詐騙只不過是充滿拼寫錯誤的電子郵件和「奈及利亞王子」的笑話。然而，這個產業在不到10年間發生了驚人突變，已經從「小規模的網路詐欺集團演變成工業規模的政治經濟體系」。專家警告，我們正進入一個新的「詐騙國家」時代。這個詞彙如同「毒品國家」一樣，指的是一個非法產業已將觸角深深植入國家機構，腐蝕政府，並使國家經濟對這個非法網絡產生依賴。

詐騙產業的規模是如何超越全球毒品貿易的？

根據《衛報》報導，詐騙業的全球規模估計已達700億美元，甚至可能達數千億美元，這個數字已可與全球非法毒品貿易並駕齊驅。僅在湄公河國家，網路詐騙操作每年就產生高達440億美元，相當於這些國家正規經濟總和的約40%。

哈佛大學亞洲中心專家西姆斯（Jacob Sims）強調，就GDP而言，詐騙業是「整個湄公河次區域主要的經濟引擎」，同時也是「主要的政治引擎」。這種產業巨變的背後，是「殺豬盤」（先培養感情再誘騙投資）為核心的專業化與高科技化。

詐騙集團利用加密貨幣等新興金融工具，向受害者推銷虛假投資，並且不斷升級其技術，包括使用生成式AI進行對話翻譯、利用深度偽造（Deepfake）技術進行視訊通話，以及架設網站模仿真實交易所來愚弄目標。調查顯示，每位受害者平均被騙走15萬5,000美元（約新台幣486萬元），大多數人損失超過淨資產的一半，慘重程度令人咋舌。

▲這種工業規模詐騙的中心地帶在東南亞，特別是在法治不彰的邊境地區。（圖／翻攝自@KhaosodEnglish X）

為什麼說詐騙集團已「融入國家體系」？

這種工業規模詐騙的中心地帶在東南亞，特別是在法治不彰的邊境地區，其規模之大，已顯示出國家體系的極度「被滲透」。這些詐騙園區通常由跨國犯罪網絡經營，許多是「非常龐大的基礎設施」，在公眾視野下公然運作。

專家指出，這些犯罪分子「融入國家體系」的程度極深，詐騙主謀正「在非常高的層級運作」，他們獲取外交證件，甚至成為政府顧問。

例如，泰國副財政部長因涉嫌與柬埔寨詐騙運營有關而辭職；在柬埔寨，涉嫌策劃大型詐騙網絡的「太子集團」高層曾是總理顧問；在菲律賓，前市長甚至在任職期間經營大型詐騙中心。這種「公然逍遙法外」且公開發生的非法市場，在全球造成巨大危害，是「可說是前所未見」現象。

註：奈及利亞王子詐騙手法：親愛的朋友，我是奈及利亞王子， 現在有一筆巨款等待轉移，只要您願意支付少量手續費， 我將分您一半資金，共計三百萬美元。

