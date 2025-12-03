緬甸炸KK園區淪政治作秀　專家批「打地鼠式掃蕩」

▲緬甸軍政府大動作宣稱摧毀了東南亞最惡名昭彰的「詐騙中心」KK園區。（圖／翻攝自 Khaosod English X）

圖文／鏡週刊

緬甸軍政府大動作宣稱摧毀了東南亞最惡名昭彰的「詐騙中心」KK園區。在爆炸聲中，辦公大樓、醫院、卡拉OK綜合大樓等設施被夷為平地，軍政府對外聲稱這是「徹底根除詐騙活動」的決心展現。然而，區域分析人士對此並不買單，他們直指這場高度公開的掃蕩行動，很可能只是為了應對國際壓力而上演的「政治戲碼」。

為什麼說夷平KK園區只是「作秀」？

根據《衛報》報導，在爆炸開始前幾天，KK園區就已經開始清空。儘管有超過1千名勞工設法逃往邊境，並有約2千人被拘留，但園區的經營者卻早已不見蹤影。專家推測，這些犯罪集團顯然是「聞風而逃」，並已忙著在別處設立新的據點。最令人擔憂的是，高達2萬名被販運、被迫從事詐騙工作的勞工，在這次掃蕩中神祕失蹤，下落不明。

▲在爆炸開始前幾天，KK園區就已經開始清空。（圖／翻攝自@admvhv X）

誰才是掃蕩行動中真正「不想打到的地鼠」？

哈佛大學亞洲中心專家西姆斯（Jacob Sims）一針見血地指出，東南亞官員的掃蕩行動，大多是針對「中間層級的參與者」。西姆斯形容這種情況猶如「打地鼠」，但「你根本不想打到任何一隻地鼠」。這暗示了進行掃蕩的官員其實無意消除這個「利潤驚人的行業」，因此這些行動充其量只是表面功夫。

隨著軍政府的鏡頭遠離，專家警告，像KK園區這樣的詐騙中心，在其他法治不彰的邊境地區，正持續蓬勃發展，揭示了國家機構在面對龐大非法利益時的有罪不罰現象。



