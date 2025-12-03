　
大車隊明年致力讓上千項服務廣為人知　業績以二位數成長為目標

▲左起55688集團執行長林念臻、董事長林村田、品牌發言人林念穎。（圖／記者張佩芬攝）

▲左起55688集團執行長林念臻、董事長林村田、品牌發言人林念穎。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導　

55688集團的大車隊(2640)執行長林念臻今(3)表示，集團明年沒有推新服務的計畫，會致力讓目前上千種服務更廣為人知，並進行優化，透過集團上千萬名APP會員，擴大業務範圍，明年業績以二位數成長為目標。

林念臻在「20周年品牌暨代言人合作記者會」上指出，集團在2011年就推出APP叫車服務，次年成為全球首家上市櫃的計程車服務企業，2014-2016年相繼投入快遞、汽車修護與生活大管家、多元支付整合等服務，2017-2019年迎難而上，發展多元化計程車，建立55688生活服務平台。

在多角化經營下，集團提供衣物洗滌、居家清潔、即時快遞、代駕等生活服務，今年年初新增的「找專家」功能，整合PRO360達人網的上千種生活服務媒合，從居家清潔、家電維修，到寵物保母、跑腿代辦等五花八門的生活需求，透過系統串接，讓消費者能快速找到信譽良好的專業人員，節省時間和精力。同時，55688也為服務提供者創造更多商機，促進雙贏的生活生態圈，實現「一個App搞定所有需求」的願景。集團在2024年名列富比士亞洲最佳中小企業。

▲55688集團執行長林念臻(右)、品牌發言人林念穎(左)與品牌代言人合照楊祐寧合影。（圖／大車隊提供）

▲55688集團執行長林念臻(右)、品牌發言人林念穎(左)與品牌代言人楊祐寧(中)合影。（圖／大車隊提供）

2012年大車隊上櫃時營收是8.71億元，去年已達30億，翻了近四倍，EPS從4.23元翻倍為8.93元，未來集團以55688的6作為品牌象徵，因為6字像一個讚；公司推6分鐘服務，6也像個愛心，集團的初衷沒變，要做到讚、快與服務暖心。

集團董事長林村田指出，公司成立20年，計程車行業變化太大，從傳統的交通服務變成科技業，說明了行行出狀元。經過疫情，大車隊叫車服務約75%使用APP。

身為他長女的林念臻指出，她記憶最深的是父親告訴會員：「你要尊重你的工作，才能得到別人的尊重」，大車隊目前市佔率高達46%，55688不僅是台灣計程車服務的代名詞，更見證無數人生故事，從浪漫邂逅、在地美食到日常溫暖陪伴，搭載每一位乘客的珍貴回憶。

大車隊今年10月單月合併營收為2.64億元，年增3.93%；前三季合併營收達23.11億元，年增3.84%，歸屬母公司淨利維持成長，達3.86億元，EPS提升至6.51元。

大車隊(2640)10月單月合併營收為2.64億元，年增3.93%；前三季合併營收達23.11億元，年增3.84%，，歸屬母公司淨利維持成長，達3.86億元，EPS提升至6.51元。

大車隊上千項服務廣為人知二位數成長

