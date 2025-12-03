德克士「黃金龍蝦Q蝦堡」只賣1個月　加碼2款新點心

▲德克士脆皮炸雞推出3款歲末新品。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

德克士脆皮炸雞推出歲末新品「黃金龍蝦風味Q蝦堡」，同步開賣「海派鮮脆蝦」、「WASABI雞軟骨」2款新點心，明天起至明年1月4日於全門市上市。

德克士「黃金龍蝦風味Q蝦堡」，有龍蝦沙拉與蝦排，搭配生菜及小黃瓜，售價149元；同步推出2款新點心，「海派鮮脆蝦」採用野生海蝦裹上天婦羅薄粉炸至金黃，售價79元；「WASABI雞軟骨」則在酥脆雞軟骨撒上Wasabi調味粉，售價69元。

▲2款組合套餐最低下殺65折。

德克士脆皮炸雞再祭出2款限定組合套餐，「狂歡派對分享餐」含8塊咔滋脆皮炸雞桶、海派鮮脆蝦、WASABI雞軟骨、紫金QQ球、中冰紅茶3杯，原價913元、特價589元；「海陸雙人餐」含黃金龍蝦風味Q蝦堡、香酥脆雞堡、海派鮮脆蝦、WASABI雞軟骨、中冰紅茶2杯，原價446元、特價299元。

▲摩斯漢堡12月開賣一系列新品。

摩斯漢堡12月新品，有主餐「壽喜燒雙牛珍珠堡」，以日式壽喜燒醬搭配燒肉片、多汁牛肉排，夾入大麥米漢堡中，售價115元；早餐限定「櫻桃鴨福堡」，以貝殼造型刈包夾花蓮櫻桃鴨，部分門市販售，售價75元。

點心有「月亮薯條」，售價65元，搭配套餐享60元加購價；湯品有「大麥仁紅豆湯」，以國產紅豆熬煮，並以減糖配方結合珍珠薏仁，售價70元。

業者表示，12月15日起將再推出早餐限定「貝果系列」，有「培根雞蛋貝果」、「蕃茄吉士蛋貝果」、「火腿歐姆蛋貝果」3種口味，皆賣65元。

▲點心推出全新「月亮薯條」。

▲12月15日起再開賣早餐限定「貝果系列」。

此外，MOS Order APP推出跨店取嚐鮮優惠活動，即日起「壽喜燒雙牛珍珠堡搭配4塊摩斯雞塊、方塊薯餅及大杯冰紅茶」，雙套優惠價378元，以及「摩斯冰可可買6送4」、「熱可可拿鐵咖啡買8送2」；12月15日起推「貝果系列蛋堡搭配大杯冰紅茶買3組送1組」等優惠，售完為止。