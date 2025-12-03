林昶佐金屬外交出口轉內銷？　F:F:F音樂節登美俄星等國主流媒體

▲為響應「2025 歐洲台灣文化年」，由外交部指導、文化總會主辦的「F:F:F-Formosa : Finland : Fest.」音樂節在芬蘭首都赫爾辛基登場。（圖／文總提供，下同）



記者陶本和／台北報導

由外交部指導、文化總會主辦的「F:F:F-Formosa : Finland : Fest.」音樂節，上月底熱鬧登場，駐芬蘭代表林昶佐所屬的閃靈，與血肉果汁機、恆月三途，攜手芬蘭樂團共演；不過，部分評論質疑，重金屬外交是行銷台灣，還是為了出口轉內銷。事實上，本次音樂節，登上多個國際版面，橫跨美國、俄羅斯跟新加坡的主流媒體。

為響應「2025 歐洲台灣文化年」，由外交部指導、文化總會主辦的「F:F:F-Formosa : Finland : Fest.」音樂節在上月27日，於芬蘭首都赫爾辛基登場，由血肉果汁機、恆月三途和駐芬蘭大使林昶佐所屬的閃靈，以及兩組芬蘭樂團Korpiklaani、Lost Society，共同帶來一場精采演出；而當地知名小提琴手Olli Vänskä也驚喜與閃靈聯手共演，搭起台芬友誼橋梁，首創兩國間的「金屬外交」。

不過，在國內有部分評論質疑，林昶佐的「金屬外交」到底是在行銷台灣，還是意圖「出口轉內銷」。對此，一位涉外人士，攤開公開媒體報導資訊，這次F:F:F音樂節，不是只有台灣的媒體有報導，而是登上多個國際版面，舉例而言，美國最大的網路論壇《Reddit》、俄羅斯最有影響力的娛樂網站《Fishki》，以及新加坡的主流網路新聞《Mothership》，且相關新聞也還在國際持續討論。

事實上，林昶佐上任代表四個月以來，已陸續登上芬蘭多個重量級媒體，包括當地最大雜誌《Suomen Kuvalehti》、芬蘭各大報《Helsingin Sanomat》、《Ilta Sanomat》、《keskisuomalainen》，以及黃金時段的電視節目《Efter Nio》。