無塵室二度襲臀女同事！工程師詭辯「不小心」　監視器狠打臉

▲桃園市某科技公司郭姓工程師去年5月在公司無塵室廠區內，兩度對女技術員襲臀，女技術員調閱監視器查出有異憤而提告。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市一家科技公司的郭姓工程師，去年5月在公司無塵室廠區內，兩度對不認識的女技術員襲臀，女技術員一度以為是不小心碰觸，但第二次有刻意閃躲仍被襲臀，事後調閱監視器察覺工程師是刻意憤而報警提告；桃園地院審理時，郭姓工程師否認犯行，法官根據監視器畫面確認其辯詞不足採信，審結依性騷擾防治法之性騷擾罪，處有期徒刑3月，本案仍可上訴。

檢警調查，未婚的郭姓工程師與被害女技術員為同事關係，2人並不認識，去年5月6日晚間6時45分，郭男在公司無塵室內廠房內，藉故行至女技術員操作機台之走道後方，趁其未防備而不及抗拒之際，以手觸摸其臀部得逞，女子因為同一天已是第二次遭工程師襲臀，直覺該工程師是故意的，憤而向中壢警分局報案提告；桃檢調查時，郭男否認犯行，檢方調閱監視器後確認郭男犯行，偵結依違反性騷擾防治法案件起訴。

桃園地院審理時，被告雖坦承有行經女技術員後方之事實，惟否認有何乘機性騷擾犯行，辯稱「他的手沒有碰到女子臀部」等語，其辯護人亦辯稱「被告並未碰到女子，且行經該處為捷徑，被告長久以來均為如此通行，該通道較為狹窄，難免會碰到，被告行經該處時有側身閃避，顯見並無觸碰女子之本意，且機台左側有把手，被告行經該處需閃避把手，若貼合機台行走將無法通行」等語。

被害女子則證稱，案發當時同日上午11時許、下午6時45分許，在公司內遭被告兩度以手臂觸碰臀部，上午11時許時，當時在機台前操作，突感臀部被觸碰，回頭看是誰觸碰，因在公司內穿著無塵服，無塵服背後僅有編號，作業員號碼牌底色為白色、工程師號碼牌底色為藍色，當時只知道對方為工程師，一度認為對方不是故意的，不小心碰到的不以為意。

沒想到，當晚6時45分許，在同樓層另個區域準備交接下班，當時走道較為狹窄，眼睛餘光看到有人要經過，所以將身體往工作桌貼近，但還是感到臀部被觸碰，回頭看就是早上那位工程師，因為號碼一樣，對方2次襲臀都當作沒事，頭也不回離開，因完全不認識對方，只知道是同部門工程師，覺得很生氣，後續因此事情曾去做2次心理諮商，曾向公司提出性騷擾申訴，公司召開性騷擾調查委員會，調閱監視器確認，第1次是監視器死角，第2次才有監視器等語。

法官審理時，女子與被告素不相識，亦無夙怨與仇隙，案發當日上午遭被告第1次觸碰時認為被告是不小心，第2次才覺得是故意的，且被告事後矢口否認犯行，認為女子案發後3個月後才對被告提告，顯見女子最初並無報案與追究之意，女子始終未向被告要求賠償或提出刑事附帶民事訴訟，堪認其實無刻意設詞攀誣構陷被告之意圖動機，其證詞應屬可信。

法官審酌被告不尊重女子之身體自主權，趁其不及抗拒而觸摸其臀部，考量被告犯後否認犯行且態度欠佳；審結依性騷擾防治法之性騷擾罪，處有期徒刑3月，如易科罰金，以新臺幣1千元折算日，本案仍可上訴。