　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

無塵室二度襲臀女同事！工程師詭辯「不小心」　監視器狠打臉

▲桃園市某科技公司郭姓工程師去年5月在公司無塵室廠區內，兩度對女技術員襲臀，女技術員調閱監視器查出有異憤而提告。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園市某科技公司郭姓工程師去年5月在公司無塵室廠區內，兩度對女技術員襲臀，女技術員調閱監視器查出有異憤而提告。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市一家科技公司的郭姓工程師，去年5月在公司無塵室廠區內，兩度對不認識的女技術員襲臀，女技術員一度以為是不小心碰觸，但第二次有刻意閃躲仍被襲臀，事後調閱監視器察覺工程師是刻意憤而報警提告；桃園地院審理時，郭姓工程師否認犯行，法官根據監視器畫面確認其辯詞不足採信，審結依性騷擾防治法之性騷擾罪，處有期徒刑3月，本案仍可上訴。

檢警調查，未婚的郭姓工程師與被害女技術員為同事關係，2人並不認識，去年5月6日晚間6時45分，郭男在公司無塵室內廠房內，藉故行至女技術員操作機台之走道後方，趁其未防備而不及抗拒之際，以手觸摸其臀部得逞，女子因為同一天已是第二次遭工程師襲臀，直覺該工程師是故意的，憤而向中壢警分局報案提告；桃檢調查時，郭男否認犯行，檢方調閱監視器後確認郭男犯行，偵結依違反性騷擾防治法案件起訴。

桃園地院審理時，被告雖坦承有行經女技術員後方之事實，惟否認有何乘機性騷擾犯行，辯稱「他的手沒有碰到女子臀部」等語，其辯護人亦辯稱「被告並未碰到女子，且行經該處為捷徑，被告長久以來均為如此通行，該通道較為狹窄，難免會碰到，被告行經該處時有側身閃避，顯見並無觸碰女子之本意，且機台左側有把手，被告行經該處需閃避把手，若貼合機台行走將無法通行」等語。

被害女子則證稱，案發當時同日上午11時許、下午6時45分許，在公司內遭被告兩度以手臂觸碰臀部，上午11時許時，當時在機台前操作，突感臀部被觸碰，回頭看是誰觸碰，因在公司內穿著無塵服，無塵服背後僅有編號，作業員號碼牌底色為白色、工程師號碼牌底色為藍色，當時只知道對方為工程師，一度認為對方不是故意的，不小心碰到的不以為意。

沒想到，當晚6時45分許，在同樓層另個區域準備交接下班，當時走道較為狹窄，眼睛餘光看到有人要經過，所以將身體往工作桌貼近，但還是感到臀部被觸碰，回頭看就是早上那位工程師，因為號碼一樣，對方2次襲臀都當作沒事，頭也不回離開，因完全不認識對方，只知道是同部門工程師，覺得很生氣，後續因此事情曾去做2次心理諮商，曾向公司提出性騷擾申訴，公司召開性騷擾調查委員會，調閱監視器確認，第1次是監視器死角，第2次才有監視器等語。

法官審理時，女子與被告素不相識，亦無夙怨與仇隙，案發當日上午遭被告第1次觸碰時認為被告是不小心，第2次才覺得是故意的，且被告事後矢口否認犯行，認為女子案發後3個月後才對被告提告，顯見女子最初並無報案與追究之意，女子始終未向被告要求賠償或提出刑事附帶民事訴訟，堪認其實無刻意設詞攀誣構陷被告之意圖動機，其證詞應屬可信。

法官審酌被告不尊重女子之身體自主權，趁其不及抗拒而觸摸其臀部，考量被告犯後否認犯行且態度欠佳；審結依性騷擾防治法之性騷擾罪，處有期徒刑3月，如易科罰金，以新臺幣1千元折算日，本案仍可上訴。

【更多新聞】

製毒廠藏桃園民宅！「黑水」加工變喪屍煙彈　市價5千萬

撂人討10萬債務「痛毆導致聽力受損」　現役軍人下場慘

桃市府攜手故宮推出「桃茶寶盒」　結合茶文化與藝術融合新亮點

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
381 1 6382 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
張宥鈞離開職棒一年　新身分曝光：12強冠軍電影要角
PAZZO董座撂人痛毆運將！他「連滾帶爬」逃命畫面曝光
邱澤寵愛妻許瑋甯！　「席開43桌」夢幻婚禮費用曝光
快訊／PAZZO董座毆打運將道歉了　曝對方「一句話」引爆衝突

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

PAZZO董座廖承豪撂人痛毆運將！他「連滾帶爬」逃跑畫面曝光

三接二期報價「疑從百億拉到250億」！中油：全力配合、勿枉勿縱

快訊／PAZZO董座毆打運將道歉了　曝對方「一句話」引爆衝突

士林分署「123拍賣」成交175萬　北投透天成最大亮點

無塵室二度襲臀女同事！工程師詭辯「不小心」　監視器狠打臉

善意變罪行？32元電鍋案引社會撻伐　法務部曝貪污小額修法進度

獨／聖石金業吸血煉金術曝！狂蹭總統、高官...檢警抄扣上億資產

惡警圖利4400萬！業者進派出所看班表...路上巧遇「吊扣變吊銷」

首例！台積電驚爆「3內鬼工程師」　東京威力涉違國安法遭起訴

高國豪兄弟互毆「斷腳讓你不能打球」大哥還挨告恐嚇　12／10宣判

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

PAZZO董座廖承豪撂人痛毆運將！他「連滾帶爬」逃跑畫面曝光

三接二期報價「疑從百億拉到250億」！中油：全力配合、勿枉勿縱

快訊／PAZZO董座毆打運將道歉了　曝對方「一句話」引爆衝突

士林分署「123拍賣」成交175萬　北投透天成最大亮點

無塵室二度襲臀女同事！工程師詭辯「不小心」　監視器狠打臉

善意變罪行？32元電鍋案引社會撻伐　法務部曝貪污小額修法進度

獨／聖石金業吸血煉金術曝！狂蹭總統、高官...檢警抄扣上億資產

惡警圖利4400萬！業者進派出所看班表...路上巧遇「吊扣變吊銷」

首例！台積電驚爆「3內鬼工程師」　東京威力涉違國安法遭起訴

高國豪兄弟互毆「斷腳讓你不能打球」大哥還挨告恐嚇　12／10宣判

台灣的溫暖！百年餅舖不捨香港大火　宣布「總店3天營收全捐」

東京聽奧奪1金6銀6銅　卓榮泰：運動是全民的權利

BDI創兩年新高、海岬型船年漲110%　估聖誕節前開始季節性下修

基隆自來水油污3大補償啟動　謝國樑：新山淨水廠供水戶全面納入

「八里三珍」變身Q版花燈！區長點亮聖誕光園…邀市民浪漫遊　

屏東音樂劇被讚：很台、很好哭　「融合陣頭+嗩吶」豪華卡司曝光！

「平鎮校草」張宥鈞離開職棒一年新身份曝光：12強冠軍電影要角

「日本美女」蹲下身...貓咪鑽裙底照爆紅　真實身分震驚1億人！

LINE「14款免費貼圖」限時下載！鏈鋸人、我是馬克

中國稱台灣沒有外交部長　外交部反擊：中國無從抹煞台灣主權獨立事實

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

社會熱門新聞

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟「2打1」畫面曝

清潔員送32元電鍋涉貪　一審今公布

即／32元電鍋送拾荒嬤　清潔員涉貪判決出爐

南萬華教父辭世！義子「完成遺願」...砍斷仇家雙腳筋

即／涉貪清潔員憨厚笑了　被褫奪公權曝下一步

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑

即／高國豪私約3兄弟互打　攻城獅：私領域自行處理

32元電鍋案法官極限減刑　律師：空前絕後

「私約二嫂」兄弟街頭互毆　高國豪IG被酸

牛魔王被斬了！檢警扣21輛改裝車　超豪華陣容曝

蘇澳煙波飯店提泡水車賠償方案　自救會拒絕

人妻健身3個月懷孕了！深夜激戰教練　夫崩潰離婚

她結婚一年偷吃嫩妹護理師！嬌妻見照片崩潰

新竹車禍28歲女遭壓車底！眾人抬車救援畫面曝

更多熱門

相關新聞

兩度硬上好友未成年妹妹　色男判3年8月

兩度硬上好友未成年妹妹　色男判3年8月

桃園市郭姓男子去年2月間邀約好友未成年妹妹至住處參訪，卻趁2人獨處時不顧少女反對兩度性侵得逞，事後少女哥哥獲悉追問後，得知郭竟對未成年妹妹下手，憤而報警提告；桃園地院法官審理時，郭辯稱不知道少女年僅14歲，辯護人亦辯護，少女說詞前後矛盾，法官不採信其辯詞，審結依對於未滿14歲之女子為性交罪，判處有期徒刑3年8月，本案仍可上訴。

跟車躲繳停車費　駕駛省290元卻賠4萬

跟車躲繳停車費　駕駛省290元卻賠4萬

夫車上聽她喊老公　正宮霸氣回擊

夫車上聽她喊老公　正宮霸氣回擊

酒測超標3倍　酒駕3犯男求免關被打臉

酒測超標3倍　酒駕3犯男求免關被打臉

人妻車震鄰居10多次　下場要賠30萬

人妻車震鄰居10多次　下場要賠30萬

關鍵字：

科技工程師兩度襲臀女子報案桃園地院

讀者迴響

熱門新聞

高志綱遭爆外遇林倪安！對話、照片疑曝光

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟「2打1」畫面曝

中記者逼問台灣屬於中國？日外相微笑1句KO

清潔員送32元電鍋涉貪　一審今公布

即／32元電鍋送拾荒嬤　清潔員涉貪判決出爐

山友登頂七星山　驚見現場露3點換泳裝

南萬華教父辭世！義子「完成遺願」...砍斷仇家雙腳筋

入冬後最冷！0度線壓境2天急凍探14℃

即／涉貪清潔員憨厚笑了　被褫奪公權曝下一步

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑

中國遊客赴日「護照套皮」裝台人　影片瘋傳炸鍋

他挖出30公斤「大寶貝」　專家：來自千年前

濱崎步才證實開無人演唱會！陸媒逆轉打臉：是假消息

天母阿嬤狂盧「退貨關東煮」　店員一句高EQ回擊

Ella突要粉絲為親弟集氣！　露面崩潰大哭...曝「3熟悉面孔」都離世

更多

最夯影音

更多
大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了
高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面