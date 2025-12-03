冬天不買長袖了！「1款上衣」冷還是照穿　萬人認證：能穿整年

▲網友直呼，短袖在台灣幾乎能穿一整年，CP值超高。（示意圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

今（3日）北部有感降溫，但不少人坦言，明明是冬天，但短袖還是沒收起來，偶爾熱到仍會拿出來穿，笑虧「從3月穿到12月都沒問題」，而南部更是一年四季都穿得到，「短袖在高雄可以穿1年」、「最喜歡穿短袖外面套一件外套了」、「還在短袖+1」、「今年不打算買冬天衣服了」。

一名網友在Threads笑稱，台灣氣候宜人到短袖幾乎成了「全年戰袍」，從3月開始穿，一路撐到12月都還能上場，讓他不禁讚嘆，「CP值真的有夠高！」

文章曝光後，網友紛紛熱議，「別的國家氣候是：春夏秋冬，而台灣是：夏夏夏冬」、「我的長袖到現在還塞在衣櫃裡，到底要你們有何用」、「現在買長袖都覺得浪費錢」、「不怕冷的人，短袖在高雄可以穿1年」、「只有霸王級寒流能夠拯救羽絨衣業績」、「今年不打算買冬天衣服了」、「到現在睡覺還要開冷氣」。

一票網友認為，沒有寒流的話，其實短袖配上外套就夠了，「最喜歡穿短袖外面套一件外套了」、「屏東短袖可以從3月穿到12月，12月之後也不用收起來，因為1-2月會不定時穿到，真的超讚，一件冬天外套穿十年不用換，有夠省」、「已經好幾年沒買過毛線衣，每次看都覺得衣服好看，但穿不到，連刷毛的大學T都要想很久要買嗎？都覺得一件外套就已足夠度過冬天」、「還在短袖+1，南部真的長袖跟厚外套穿沒幾個月」、「沒有寒流的時候都能穿，幾乎可以穿365天，15度以上我可以短袖外面套一件大衣就夠暖了」。

關於未來一周天氣部分，氣象署預報員林定宜指出，北部周二高溫來到27、28度，今（3日）白天剩不到20度，降幅達7、8度以上，中部、花東高溫22-24度，南部仍有27度；預估今晚到周四清晨最涼冷，西半部、東北部低溫14-16度、花東18度，沿海及近山區平地會更低一些。

林定宜表示，周四、周五東北季風影響，水氣稍減少；周六、周日東北季風減弱，氣溫稍回升，早晚仍較涼，水氣進一步減少，基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島有局部短暫雨；下周一東北季風增強，下周二東北季風影響，強度有待觀察。