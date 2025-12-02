獲頒「諾貝爾替代獎」正命獎！唐鳳：榮耀獻給台灣

▲唐鳳。（圖／記者陳家祥攝）

中華民國無任所大使暨前數位發展部部長唐鳳2日在粉專發文，分享自己獲頒有「諾貝爾替代獎」之稱的正命獎（Right Livelihood Award），「將這份榮耀獻給台灣。」唐鳳強調，自由民主是先賢以血汗、淚水開拓，而AI不應以憤怒分隔彼此，應在罕見共識之處連結。

唐鳳在貼文開頭感性表示，「在頒獎典禮前夕，很高興來到斯德哥爾摩大學談談台灣的故事。站在這裡，看著螢幕上的『We the People』，我感受到台灣與世界同在。」並說自己將正式領取有「諾貝爾替代獎」之稱的正命獎（Right Livelihood Award）。

接著，唐鳳以濃厚意象描述台灣精神，「四百萬年以來，在海陸板塊的碰撞中，台灣一直就是：不斷向上，仰望星空。」唐鳳談到自由與民主並非天上掉下來，而是「巨大壓力下淬鍊而成，是先賢以血汗與淚水開拓。」

他同時強調，台灣是如何面對衝突，「長久以來，極化對立被視為惡火，但在台灣，我們領悟新的道理。」更提出「地熱民主」概念，將歧見的焦灼轉為創新的動力，並指出AI不該以憤怒分隔彼此，「而應在罕見共識之處，將我們連結。」

唐鳳也把得獎榮耀擴大給所有人，「身為台灣首位『正命獎』桂冠得主，這份榮耀不只屬於我，它屬於眾人。」並致謝所有為數位自由、全球和平努力的人，「婆娑之洋，美麗之島。公民之國，萬華之中。讓我們攜手，共創無限未來。」

貼文吸引大批網友留言祝賀，「恭喜您，恭喜台灣！」「台灣人的榮耀！」「好榮幸跟你一起當台灣人。」「希望你能繼續為台灣發聲！謝謝你的努力與付出。」「好榮幸跟你一起當台灣人。」