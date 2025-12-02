快訊／台中12警配合鑽漏洞！「車牌吊銷變吊扣」圖利逾4400萬

▲台中市警局爆出12名員警圖利車輛代辦業者遭起訴。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市警局爆出圖利案件，許姓巡佐等各分局12名員警，受到總計17名代辦業者委託，要求協助將已經被吊扣車輛，車主再駕駛無牌車上路，進而遭到「吊銷」，車牌無法吊扣後，業者就能再重新領牌上路。檢方查出，該12名員警雖未收賄，但圖利金額合計至少4400萬，依圖利罪、偽造文書起訴。

檢廉查，第三警分局許姓巡佐、交大李姓小隊長以及第四、東勢、太平、霧峰、大甲警分局各分局員警，總計12員，無犯意聯絡也無上下共犯關係。但均受到廖姓等17名代辦業者請託，協助開立不實交通違規舉發單。

該群業者，因有車主超速或其他情況，車輛遭到「吊扣」牌照，竟為了鑽漏洞，將無牌車駕駛上路，再由警方製單裁罰「吊銷」牌照。因牌照遭吊銷，無從吊扣，代辦業者就能協助驗車後，重新申請牌照立即上路。

許姓等12名員警協助此情，自2020年到2022年間，總計有154名車主陸續經由此方法獲得不法利益。檢方統計，若以租車每日為2300元換算，12名員警圖利金額都是甚高，合計超過4400萬元。

中檢說，其中11名員警，係念於警友會成員情誼，又或是親友請託之舊時代思維導致罹刑章，惡性非重大，建請減輕其刑或是給予緩刑，其中2員因主動自首配合追查，請求給予免刑。

但其中一名林姓員警否認犯行，檢方認為他利用員警身分圖利他人，使國家機器公平執法運作產生鏽蝕效應；廖姓代辦業者僅承認為偽造文書，未能了解自身錯誤行為，建請法院處2人適當之刑。