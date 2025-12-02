台中男「小窗狙擊」狂轟11槍！國道拋槍製造5斷點　重判8年

▲台中一名蔡男今年2月持槍從租屋處廁所小窗內，對外無目標亂開11槍。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中一名蔡男因為酒後心情差，竟拿出手槍從自家7樓廁所內，往屋外隨意開槍，一連11槍，行徑猶如在玩電動《GTA》，好險沒人受傷。蔡男犯案後，跑到好友林男家，2人一路往南部逃逸、製造5處斷點，還在國道「拋槍」，犯後12小時後落網。蔡男遭重判8年，林男則2罪各2月均獲緩刑。

今年2月23日5時許，蔡男獨自在太平區租屋處喝酒，結果越喝心情越差，拿出一把跟人購買的制式手槍，從自家廁所內小窗戶往外射擊，一連11槍，導致住戶機車受損，空地跟雨遮出現多處彈痕。

▲▼該棟大樓停車場留下大量彈殼、彈痕，雨遮也被打爛。（圖／記者許權毅攝）



蔡男犯案後，騎車持槍逃往一名林男住家，兩人馬上跳上轎車從國道3號南下，於古坑交流道再轉入國道1號，抵達高雄市區一間當鋪。同時間，林男還找來一名不知情廖男從台中出發也前往高雄，要求廖男載2人到台南永康區。

3人在台南短短停留約莫1小時，又駕車返回高雄市區該間當鋪，停留4小時後，林男載著蔡男又從國道1號北上到雲林縣斗南鎮，漫無目的於此遊蕩，製造5處斷點企圖混淆專案小組。事發後12小時左右，警方順利在斗南一處鄉道將人拘提逮捕到案。

▲▼蔡男犯案後，由好友林男接應往南部落跑。（圖／記者許權毅攝、記者許權毅翻攝）



此外，蔡男持槍逃逸期間，只在家中留下3顆子彈，竟於行經國道高科路段時，將手槍跟彈匣分別「拋丟」到邊坡，企圖增加專案人員搜找困難度。

蔡男被依《槍砲彈藥刀械管制條例》起訴，從重以朝公眾場所開槍罪處斷，林男則是涉犯藏匿人犯、毒駕。

法官認為，蔡男有妨害秩序前科，為5年以內再犯之累犯，又本案竟朝公眾出入場所恣意開槍，讓民眾暴露於無預警槍擊之高度危險中，有特別惡性，應加重其刑。林男則是為掩護蔡男，導致檢警追緝難度大增。

審酌蔡男幾因為心情不佳，隨即開槍射擊，危害社會安寧情節重大，考量2人犯後坦承犯行，已有悔意。判處蔡男8年刑期、併科罰金10萬，林男2月、緩刑2年，毒駕部分另案判處2月、同樣緩刑2年。